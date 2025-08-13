Automobile: Le marché européen rebondit en juillet

Un peu plus de 900.000 véhicules ont été vendus dans l'Union européenne, contre environ 850.000 en juillet 2024. Depuis le début de l'année, le marché affiche toutefois une baisse de 0,7%.
La hausse en juillet sur un an a été portée par les ventes de voitures électriques (+39,1%), hybrides (+14,3%) et hybrides rechargeables (+56,9%), des voitures avec un moteur à essence et une batterie de taille modérée que l'on branche pour la recharger, rapporte l’AFP.
Des évolutions qui contrastent avec celles des voitures à essence (-12%) et diesel (-15,2%) sur un an.
La part de marché des voitures électriques ne s'établit cependant qu'à 15,6% depuis le mois de janvier, "encore loin de ce qu'il devrait être à ce stade de la transition", avance le communiqué de l'ACEA.
Le lobby automobile a qualifié mercredi d'"inatteignables" les objectifs de ventes de voitures électriques en Europe, qui doivent atteindre 100% en 2035.
Les marchés nationaux présentent des tendances différences. En France (-7,7% sur un an) les ventes continuent de chuter (-6,7% en juin). Les acheteurs restent attentistes face à un contexte social et politique compliqué.
Les ventes en Estonie chutent (-40,3%), et l'Italie (-5,1%) ralentit sa baisse.
L'Espagne (+17,1%), la Pologne (+16,5%), et l'Allemagne (+11,1) observent les plus fortes hausses sur un an parmi les gros vendeurs européens de voitures neuves.
Du côté des marques, Tesla, en chute libre depuis plusieurs mois notamment à cause des prises de position de son patron Elon Musk, observe une baisse des ventes à (-42,4%) sur un an.
Le leader européen, Volkswagen, observe un fort regain des ventes en juillet sur un an (+13,7%), tout comme le troisième vendeur européen Renault (+9,4), notamment grâce aux bonnes ventes de Dacia et d'Alpine. Le numéro 2 Stellantis quant à lui reste relativement stable (-0,9%).
Les marques chinoises, encore très minoritaires sur le marché européen, observent de très fortes hausses sur un an, comme BYD (+206,4%) ou SAIC Motor (+17,3%).