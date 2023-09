Arrestation de l'auteur présumé d'un post menaçant de commettre des agressions sexuelles dans une région touchée par le séisme

Les éléments du service régional de la police judiciaire d'Errachidia ont procédé, jeudi vers midi, à l'interpellation d'un étudiant universitaire, auteur présumé d'un contenu électronique où il menace de commettre des agressions sexuelles dans l'une des régions touchées par le séisme.



Les services de veille informatique de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avaient détecté une publication sur les réseaux sociaux, dont l'auteur, âgé de 20 ans, affirme qu'il compte se rendre dans l'une des zones touchées par le tremblement de terre dans le but de commettre des agressions sexuelles sur des mineures, indique un communiqué de la DGSN, faisant état de l'ouverture d'une enquête judiciaire qui a abouti à l'identification et l'arrestation du suspect.



Le mis en cause interpellé a été soumis à l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les investigations techniques et les recherches sur le terrain se poursuivent pour arrêter toute personne impliquée dans la diffusion de contenus similaires incitant à commettre des crimes et délits à l'encontre des personnes et des biens.