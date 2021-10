Arancha Gonzalez Laya se mure derrière la raison d’Etat

L’ ex-ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, s’est murée derrière la loi sur les secrets officiels pour éviter de révéler les autres responsables dans l’affaire de l’entrée et de l’hospitalisation, en catimini et sous une fausse identité, du chef des miliciens du Polisario, Brahim Ghali, en Espagne au mois d’avril dernier. Arancha Gonzalez Laya, qui a été entendue par un juge menant l’enquête sur cette affaire, a souligné que « tout a été fait conformément à la loi, c'est ce que j'ai voulu dire (au juge)». « L'entrée (sur le territoire espagnol de Brahim Ghali) s'est faite, selon moi, en conformité avec la loi. J'espère que le juge arrivera bientôt à la même conclusion », at-elle déclaré à l’AFP. En juillet dernier, l’ex-ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a été limogé vraisemblablement pour son implication directe dans l’affaire de Brahim Ghali déclenchant une crise diplomatique majeure entre Rabat et Madrid. Les observateurs et les médias dans le pays ibérique soutiennent qu’il est inconcevable que l’ex-ministre espagnole des Affaires étrangères ait pris, toute seule, la décision de l’hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne. «Il est difficile de comprendre que l'ancienne cheffe de la diplomatie espagnole ait pris, à elle seule, une décision d'une telle envergure pouvant avoir des conséquences sur les relations bilatérales avec le Maroc », a mis, en avant le quotidien espagnol « La Razon » dans un article mis en ligne sur son portail dimanche 26 septembre dernier. En outre, l’éditorial d’un autre journal espagnol, en l’occurrence ABC (mis en ligne samedi 25 septembre) a assuré qu’«une certaine logique politique laisse penser qu’une décision aussi importante comme celle autorisant l'entrée d’une façon illégale du chef du Polisario qui avait une affaire pendante devant la justice, n'a pas été prise uniquement par González Laya et son équipe», avant de souligner que le ministère de la Défense, quant à lui est impliqué dans l’affaire, puisque de hauts gradés de l’Armée de l’air étaient au fait de l’entrée de Ghali en Espagne sous une fausse identité. Le fait qu’Arancha Gonzalez Laya refuse de garder le silence devant le juge d’instruction laisse entendre qu’il y a d’autres responsables de haut niveau impliqués dans l’affaire. Récemment, Camillo Villarino, l’ex-chef de cabinet d’Arancha Gonzalez Laya, a confirmé devant le juge d’instruction près le tribunal n°7 de Saragosse que l’ancienne ministre connaissait l'identité du patient qui est entré en Espagne depuis l'Algérie, sans contrôle douanier, ajoutant qu’elle l’avait appelé, le 18 avril, pour l’informer qu’il a été décidé d'admettre Ghali en Espagne. Mieux encore, Camillo Villarino a estimé que l’ex-ministre ne peut pas prendre toute seule une telle décision, sans pour autant révéler les responsables qui auraient autorisé l’accueil du chef des séparatistes.