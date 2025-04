Adoption de la Déclaration de Tachkent

Les parlementaires des pays non alignés, réunis dimanche à Tachkent (Ouzbékistan), dans le cadre de la 150è assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), ont adopté la Déclaration de Tachkent.



Dans cette déclaration, les membres du réseau des parlements du mouvement des non-alignés, dont le Maroc, réunis à leur 4è conférence, ont réaffirmé leur "attachement indéfectible" aux principes et aux objectifs du mouvement des pays non alignés, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale, la coexistence pacifique et la coopération multilatérale, ainsi que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations. Ils ont rappelé les efforts "visionnaires" des fondateurs du mouvement pour encourager la coexistence pacifique, la coopération et le développement durable parmi toutes les nations.



Les participants à la conférence ont souligné aussi le rôle central de la loi, de la justice et de la bonne gouvernance dans la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales et reconnaissent le rôle des parlements des États membres du mouvement des non-alignés dans la garantie du respect des principes fondateurs du mouvement ainsi que dans la réalisation de ses idéaux et de ses objectifs. Ils se sont dits, en outre, préoccupés par la persistance de problèmes mondiaux complexes, y compris les tensions géopolitiques, les conflits armés, la recrudescence des inégalités économiques, le changement climatique, les crises d’énergie et d’alimentation, les guerres commerciales en cours et la menace de pandémies, qui représentent tous des défis importants pour l'humanité. Les parlementaires ont également réitéré l'importance de la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement, de la sécurité alimentaire, de l’éradication de la pauvreté, de la durabilité environnementale et de la réduction de la fracture numérique.



Tenue sous le thème "célébrer 70 ans de l’esprit de Bandung : Le rôle des parlements dans la préservation des principes de Bandung".



La 4è conférence du Réseau des parlements du Mouvement des pays non-alignés a connu la participation d'une importante délégation marocaine, conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



La 150è assemblée de l’UIP, qui se tient du 05 au 09 avril à Tachkent, a pour thème général "L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale". Créée en 1889 et basée à Genève, l'UIP est une organisation mondiale qui favorise la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.