Achraf Hakimi : La sélection marocaine a la volonté d'aller très loin dans le Mondial

La sélection marocaine de football, qui participera à la Coupe du monde de Russie 2018, est animée par la volonté «d’aller très loin» dans cette compétition, car défendre les couleurs de son pays est un honneur pour tout joueur, a affirmé l’international marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi.

Dans des déclarations sur les réseaux sociaux, le latéral marocain a souligné que le Mondial de Russie réunira «de très bonnes sélections» et que même si le Maroc ne figure pas parmi les favoris, les Lions de l’Atlas ont la volonté d’aller très loin.

«Ce sera quelque chose d’inoubliable et c’est un grand objectif pour lequel il faut se battre», a-t-il estimé, notant que les joueurs marocains sont conscients qu’ils feront face «à de grands rivaux et que chaque match sera très dur, en particulier ceux qui opposeront le Maroc à l’Espagne et au Portugal».

Par ailleurs, Hakimi s’est dit très heureux et chanceux de pouvoir réaliser son «grand rêve» celui de jouer avec le Real Madrid, soulignant que c’est «un luxe» de pouvoir partager le vestiaire avec des joueurs de haut niveau.

«J’ai travaillé beaucoup pour arriver là. Tout footballeur doit consentir beaucoup de sacrifices pour atteindre l’élite», a-t-il dit, ajoutant qu’il est chanceux de pouvoir apprendre de Dani Carvajal, relevant que le joueur espagnol est le meilleur au monde dans sa position et constitue une référence pour lui.

Concernant la finale de la Ligue des champions qui opposera le Real Madrid à Liverpool, l’international marocain a dit que ce sera un match difficile compte tenu de la qualité du rival, tout en se disant confiant quant aux chances du club madrilène, qui a déjà réussi à éliminer de grandes équipes avant d’arriver à Kiev.

«Nous travaillons très bien et de manière quotidienne pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions à Kiev et faire le bonheur des supporters madrilènes», a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la possibilité de voir la star brésilienne Neymar porter le maillot blanc, Hakimi a indiqué que «tous les meilleurs joueurs au monde ont leur place au Real Madrid».