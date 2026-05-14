Libération

Salon international de la rose à parfum de Kelaat M'Gouna


Libé
Jeudi 14 Mai 2026

Salon international de la rose à parfum de Kelaat M'Gouna
Autres articles
Dans le cadre du soutien au développement des filières de production agricole et du renforcement de la dynamique de croissance dans les zones oasiennes, la Direction régionale du conseil agricole (DRCA) de Drâa-Tafilalet a participé à la 61ème édition du Salon international de la rose à parfum. Cet événement s’est tenu à Kelaat M'Gouna, dans la province de Tinghir, du 07 au 10 mai, sous le thème: «La filière de la rose à parfum au cœur du développement intégré des zones oasiennes».

Cette participation s’est inscrite dans la mission d’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, visant à consolider le rôle du conseil agricole dans la valorisation des filières locales. A cette occasion, la Direction a mis en place un espace dédié au conseil agricole afin d’interagir directement avec les visiteurs et de répondre à leurs interrogations relatives à la filière agricole.

Cet espace a été structuré autour de deux guichets spécialisés : un guichet de l’accompagnement des filières de production agricole et un guichet de l’entrepreneuriat agricole, permettant de soutenir les initiatives locales et de stimuler l’investissement dans le secteur.

Par ailleurs, la Direction a organisé une journée de formation au profit des agriculteurs et des coopératives participantes, le samedi 09 mai. Cette session, animée en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels, a abordé diverses thématiques techniques et organisationnelles spécifiques à la filière de la rose à parfum.

Cette initiative a témoigné de l’engagement constant de la Direction régionale du conseil agricole à encadrer les professionnels du secteur et à renforcer leurs capacités productives et organisationnelles, contribuant ainsi à un développement agricole durable et intégré dans les régions oasiennes.


Lu 86 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS