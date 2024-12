ANCFCC enregistre des performances sans précédent avec 6 milliards de versement direct au budget général de l’Etat

Lors du conseil d’administration de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie qui s’est tenu le 25 décembre 2024, sous la présidence d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, avec la participation d’Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale, Karim Tajmouati a présenté les principales réalisations de l’exercice 2024 portant essentiellement sur l’établissement à travers le Royaume de 373.000 nouveaux titres fonciers ; l’immatriculation foncière de 1.100.000 hectares ; la délivrance de plus de 2.000.000 de certificats de propriété digitaux ; la réalisation d’un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dhs ainsi que le versement au budget de l’Etat de 6 milliards de dhs.



Il y a lieu de rappeler que durant ces dernières années, l’ANCFCC a réalisé :



- 3.500.000 titres fonciers représentant 43% de l’ensemble des titres fonciers au Maroc ;

- 214 communes rurales couvertes par l’immatriculation foncière d’ensemble gratuite, avec la création de 1.240.000 nouveaux titres fonciers ;

- 11.600.000 hectares immatriculés représentant 62% de la superficie totale immatriculée au Maroc ;

- 3.800.000 hectares du domaine forestier immatriculés pour atteindre 6.600.000 hectares ;

- 4.000.000 d’hectares des biens collectifs immatriculés pour atteindre 5.000.000 d’hectares ;

- Intégration des nouvelles technologies de pointe dans les processus cartographiques et cadastraux (stations permanentes GNSS, prises de vue aériennes par avion et par drone et utilisation des images satellitaires Mohammed VI A et B) ;

- Scannérisation du fond documentaire de l’ANCFCC, constitution des bases de données et digitalisation des services destinés aux citoyens et aux partenaires institutionnels et professionnels.



Par ailleurs et durant la même période, la contribution totale à l’Etat est de 40 milliards de dhs, dont 29,7 milliards versés directement au budget général de l’Etat.



Après clôture du conseil, le président a félicité l’ensemble des responsables et employés de l’ANCFCC au niveau des services centraux et extérieurs pour les efforts déployés afin d’atteindre les résultats enregistrés.