AG de l’ONU : Adoption à New York de la résolution marocaine sur le tourisme durable

L’Assemblée générale des Nations unies vient d’adopter, par consensus, la résolution biannuelle présentée par le Maroc, sur la «Promotion du tourisme durable, y compris l’écotourisme pour l’éradication de la pauvreté et la protection environnementale», célébrant 14 ans de sa présentation.



Grâce à l’action stratégique du Royaume dans le secteur touristique et à la campagne dynamique menée par le Maroc au sein des Nations unies, cette résolution a été coparrainée par 109 Etats membres appartenant aux différents groupes régionaux.



Dans un contexte onusien marqué par plusieurs divergences, cette résolution portée par la délégation marocaine aux Nations unies a pu cultiver un consensus fort sur le rôle clé du tourisme durable dans la mise en œuvre des objectives du développement durable ainsi que l’importance d’investir dans le renforcement de la résilience du secteur touristique face aux chocs climatiques, aux crises naturelles et aux catastrophes naturelles ainsi que l’importance de la protection sociale pour les travailleurs du tourisme.



A travers l’adoption de cette résolution, le Maroc, en tant que leader au sein des instances multilatérales de l’ONU sur la thématique du tourisme, confirme son rôle de pionnier sur la scène nationale et internationale en matière de développement durable.



Ce positionnement reflète la vision Royale tendant à stimuler l’investissement dans le secteur touristique et à réinventer le tourisme marocain, à travers la feuille de route de la stratégie marocaine du tourisme à l’horizon 2026, aspirant à positionner le Royaume parmi les 15 meilleures destinations mondiales, tout en augmentant la contribution du tourisme à l’économie nationale et à la création de 200.000 nouveaux emplois.



Par ailleurs, lors de l'adoption de cette résolution, le Maroc a affirmé sa détermination à collaborer étroitement avec l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies et d’autres agences onusiennes pertinentes pour renforcer le tourisme durable et résilient, y compris l’écotourisme, comme un outil de lutte contre la pauvreté et de promotion du développement durable dans ses trois dimensions économique, sociale et environnementale.



Cette résolution a mis en avant un appel fort pour une action concertée des pays et des parties prenantes du tourisme afin de renforcer les investissements dans l’économie sociale durable et citoyenne, ainsi que l’importance de la mise en place de politiques et de directives adaptées, conformément aux priorités et législations nationales, pour promouvoir et soutenir un tourisme durable et résilient.