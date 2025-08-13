A Tel-Aviv, une marée humaine pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages


Brandissant des photos d'otages, aux sons de tambours et slogans appelant au retour des captifs israéliens, des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 500.000 selon les organisateurs, ont pris les rues Tel-Aviv dimanche pour demander la fin de la guerre à Gaza.
 
"Nous sommes ici pour faire comprendre très clairement au gouvernement israélien que c'est probablement la dernière chance que nous avons de sauver les otages détenus dans les tunnels de Hamas depuis près de 700 jours", déclare à l'AFP Ofir Penso, 50 ans, enseignant d'arabe.

La mobilisation s'est organisée après la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer une nouvelle offensive contre le Hamas dans le territoire palestinien, et de s'y emparer de la ville de Gaza et des camps voisins.

Ce plan de prise de contrôle des zones les plus peuplées de Gaza, alors que les agences humanitaires et l'ONU mettent en garde contre une famine imminente dans le territoire, a suscité la réprobation internationale.


