40 nouvelles dessertes aériennes prévues dès cet été

Un total de 40 nouvelles routes aériennes seront ouvertes entre les principaux marchés émetteurs et les différentes régions du Royaume au titre de la saison estivale 2019, selon l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Ces 85 fréquences hebdomadaires se rajoutent aux plus de 1.200 déjà existantes, représentant pas moins de 456.686 sièges additionnels, précise l'Office dans un communiqué.

"Une bonne nouvelle", poursuit l'Office, qui atteste de l’attractivité de la destination Maroc dans ses principaux marchés émetteurs (France, Espagne et Allemagne) mais aussi en Turquie, en Italie et dans bien d’autres pays européens, rapporte la MAP.

Outre les nouveaux vols opérés vers les principaux marchés émetteurs pour la destination Maroc, la Turquie, l'Italie, la Grèce, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie et le Portugal voient également le nombre de routes et la fréquence des vols vers les principales villes marocaines augmenter.

Marrakech est la première destination concernée, avec la création de 19 nouvelles connexions, suivie par Tanger (6 connexions) et Fès (5 connexions), relève la même source, faisant observer que le Nord avec Tétouan, et le Sud avec Agadir, Ouarzazate et Dakhla, bénéficient aussi de nouvelles connexions aériennes. C’est bien toutes les régions du Maroc qui gagnent en accessibilité, constate l'Office.

Huit compagnies aériennes assurent ces nouvelles routes, en l’occurrence, Ryan Air, Easy Jet, Turkish Airlines, Air Arabia, Vueling Airlines, Transavia, Volotea et Condor.

Si la compagnie TUIFly a décidé de suspendre la route Charleroi-Essaouira durant l’été 2019, en avançant la forte pression exercée pour les compagnies aériennes durant la saison d’été et le besoin de mobiliser des appareils pour les routes les plus rentables, l’ONMT a réagi rapidement en approchant d’autres compagnies à même d’opérer sur cette route.

A partir de la saison hiver 2019/2020, la compagnie aérienne Ryanair assurera la liaison Charleroi-Essaouira à raison de 2 fréquences par semaine. Ainsi la ville des alizés bénéficiera, à partir de l’hiver 2019/2020, de 4 routes françaises : Orly (Transavia, 4 fréquences), Bordeaux (Easyjet, 2 fréquences), Lyon (Easyjet, 2 fréquences) et Marseille (Ryanair, 2 fréquences), auxquelles s’ajoute une route belge au départ de Charleroi (Ryanair, 2 fréquences).