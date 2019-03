376 millions d’opérations monétiques effectuées en 2018

L'activité monétique au Maroc a atteint 376,9 millions d’opérations pour une somme globale de 316,9 milliards de dirhams (MMDH) l'année dernière, en progression de 11% en nombre d’opérations et de 10,6% en montant par rapport à 2017, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Ces réalisations de l’activité monétique comprennent les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et e-marchands, les opérations de paiement sur les guichets automatiques bancaires (GAB) et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères au Maroc, précise le CMI dans son rapport sur l’activité monétique marocaine, publié sur son site web.

Le rapport fait ainsi ressortir que durant l’année précédente et au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 358,1 millions d’opérations pour un montant de 290,9 MMDH (+10,7% en nombre et +10,1% en montant), rapporte la MAP.

Ces opérations se répartissent en retrait (82,8% en part du nombre d’opérations et 91,2% en part du montant), en paiement chez les commerçants et e-marchands (16,3% en part du nombre d’opérations et 8,7% en part du montant) et paiement sur GAB (0,9% en part du nombre d’opérations et 0,2%, en part du montant).

Par secteur d’activité, les paiements par cartes bancaires marocaines se répartissent, en termes de volume, sur la grande distribution (26,4%), l’habillement (13,1%), les stations (8,7%), les restaurants (8,6%) et la santé (4,3%).

Le CMI fait également savoir que les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 5,6 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour un montant global de 4,3 MMDH en 2018, en progression de 62,7% en nombre et de 30,8% en montant par rapport à 2017. Concernant les cartes étrangères, elles ont enregistré 18,7 millions d’opérations pour un montant de 26,3 MMDH (+18,3% en nombre et +16,3% en montant), indique le rapport.

Il s’agit des retraits (48,6% en part du nombre d’opérations et 48% en part du montant), des paiements (50,8% en part du nombre d’opérations et 50,8% en part du montant) et du Cash Advance (0,6% en part du nombre d’opérations et 1,1% en part du montant), précise la même source.

Les paiements par cartes bancaires étrangères se répartissent, en termes de volume, sur les hôtels (41,7%), les restaurants (13,4%), les bazars (10,6%), la grande distribution (5,2%), Duty Free (4,8%).

Par jour, l’activité monétique marocaine a franchi le seuil d'un million d’opérations en 2018, avec 1.032.520 opérations de retrait et de paiement quotidiennes effectuées au Maroc par les cartes bancaires marocaines et étrangères.