2025 : Le football africain entre ambitions et exploits mondiaux

L’année 2025 s’annonce exceptionnelle pour le football africain, avec une multitude de compétitions prestigieuses organisées par la CAF et la participation des équipes du continent à des tournois majeurs de la FIFA.



Des emblématiques Coupes d’Afrique des nations CAF (CAN) aux championnats réservés aux jeunes talents en passant par les compétitions de clubs, le calendrier footballistique promet d’être riche et captivant.



Compétitions de la CAF



Le coup d’envoi des compétitions sera donné par le Championnat d’Afrique des nations CAF (CHAN), prévu du 1er au 28 février 2025, et organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Ce tournoi, mettant à l’honneur les joueurs évoluant dans leurs ligues nationales, symbolise l’engagement de la CAF envers le développement du football local.



La Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), événement phare de la CAF, se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce rendez-vous incontournable rassemblera les meilleures équipes nationales du continent dans une compétition où l’excellence et la rivalité seront à l’honneur.



Avant cet événement, le Maroc accueillera également la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN féminine) du 5 au 26 juillet, une édition qui mettra en lumière la montée en puissance du football féminin en Afrique.

Sur les plages des Seychelles, la Coupe du monde de beach-soccer, organisée du 1er au 11 mai, verra le Sénégal et la Mauritanie s’affronter pour inscrire leurs noms dans l’histoire de cette discipline spectaculaire.



Par ailleurs, les Coupes du Monde U17 féminine et U17 masculine se dérouleront respectivement au Maroc en octobre et au Qatar en novembre, offrant aux jeunes talents africains une opportunité unique de briller sur la scène mondiale.



Les éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 rythmeront également l’année, avec des rencontres prévues en mars, août, septembre et octobre. Ce parcours décisif mettra à l’épreuve les ambitions des équipes africaines pour une place dans la compétition mondiale.

Avec cette programmation variée et ambitieuse, 2025 s’annonce comme une étape marquante pour le football africain, à la fois sur les scènes continentale et internationale.



L’éclat du football des jeunes et des clubs



Le football des jeunes occupera une place centrale en 2025, avec l’organisation de la CAN U17 au Maroc du 30 mars au 19 avril, suivie de la CAN U20 en Côte d’Ivoire du 26 avril au 25 mai. Ces compétitions serviront également de tremplins pour les qualifications aux Coupes du monde FIFA U17 et U20, confirmant le rôle de la CAF dans la promotion des talents émergents.



Du côté des clubs, la Ligue des champions CAF, la Coupe de la Confédération CAF et la Ligue des champions féminine CAF maintiendront leur attrait pour les passionnés, culminant avec la Super Coupe CAF, où les champions des deux compétitions phares s’affronteront dans un duel attendu.



L’Afrique à l’honneur dans les compétitions FIFA



Sur le plan mondial, l’Afrique sera dignement représentée lors de la Coupe du monde des clubs FIFA, organisée aux Etats-Unis du 14 juin au 13 juillet. Les prestigieux Al Ahly, ES Tunis, Mamelodi Sundowns et Wydad AC porteront haut les couleurs du continent face à des adversaires de renom tels que Manchester City et le Real Madrid.



En parallèle, la quête africaine pour la qualification à la Coupe du monde FIFA 2026 atteindra son paroxysme, avec des étapes décisives prévues en mars, septembre et octobre. Ce parcours sera marqué par une intensité et une compétition de haut niveau, reflet des aspirations croissantes des équipes du continent.



Ainsi, 2025 s'annonce comme une année charnière et éclatante pour le football africain, conjuguant une diversité de compétitions majeures et une visibilité accrue sur les scènes continentale et internationale.



Source : cafonline.com