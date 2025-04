L’EN féminine décroche le billet du dernier carré de la CAN de futsal

La qualification de la sélection marocaine féminine de futsal aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), jeudi à Rabat, n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt l’aboutissement d’une préparation de haut niveau et d’une discipline et d’une rigueur salutaires des joueuses, a affirmé le coach Adil Sayeh.



“Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Nous avons effectué plusieurs stages et nous avons disputé des matches amicaux internationaux de haut niveau, ce qui nous a permis d’acquérir de l'expérience, même si les joueuses ne sont pas spécialisées dans le futsal. Il faut saluer les efforts de la Fédération Royale marocaine de football qui nous a assuré les conditions adéquates”, a déclaré Sayeh à la presse, suite à la victoire (7-1) des Lionnes de l’Atlas face au Cameroun, synonyme de qualification au dernier carré.



“L’équipe a fait preuve de discipline et de rigueur. Nous étions conscients que le match serait dur contre une équipe camerounaise qui nous a vu jouer et qui était, en revanche, inconnue pour nous”, a relevé le sélectionneur national.



“En plus, l’enjeu était crucial et nous n’avions pas le droit à l’erreur, au risque de se perdre dans les calculs. Nous avons préparé les joueuses pour qu’elles scellent le sort de la qualification par une victoire”, a-t-il assuré, saluant les joueuses qui “ont fait preuve de patriotisme et de combativité et méritent cette victoire”.



De son côté, Kawtar Bentaleb, gardienne de but et capitaine de l’équipe nationale, a affirmé que cette victoire est le fruit d’un travail dur, ajoutant qu’elle est amplement méritée.

“Nous devons dores et déjà penser au prochain match et nous y préparer”, a insisté Bentaleb, élue meilleure joueuse du match.



Pour sa part, Zineb Erroudany a affirmé que les joueuses sont décidées à garder le trophée au Maroc.

“Nous nous sommes imposées, même si le futsal féminin est nouveau au Maroc. Même si nous sommes à l’origine des joueuses de football, nous n’avons pas eu de difficulté à nous intégrer dans le groupe”, s’est félicitée la jeune joueuse.



L’équipe marocaine s’assure la première place de son groupe, en signant sa deuxième victoire de cette phase de poules, après son succès face à son homologue namibienne (8-1), mardi dernier.



Le dernier match de ce groupe opposera samedi le Cameroun à la Namibie (20h00).

Les vainqueurs de chacune des trois poules accéderont directement aux demi-finales du tournoi. La quatrième place en demi-finale reviendra à l'équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes.



Les équipes finalistes de cette première CAN féminine de futsal décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.