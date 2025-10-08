12ème Congrès national de l’USFP : Réunion vendredi de la Commission préparatoire et du Conseil national à Bouznika

-
Fès, symbole d’un renouveau ittihadi et d’une confiance retrouvée
Driss Lachguar présidera les travaux du Congrès provincial USFP/Dakhla
L’Union socialiste : La refondation par le terrain, la renaissance par les provinces Renouveler les structures provinciales, redonner sens à l’action publique et foi à la citoyenneté
Sans les surenchères qui ont fait avorter la motion de censure proposée par l’USFP, nous ne serions pas dans la situation actuelle
Au même jour et au même lieu mais à partir de 12 heures se tiendra une réunion du Conseil national, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti.
Pour ce qui est de l’élection des congressistes, le programme d’aujourd’hui comporte les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Salé, Skhirat, Témara, Tiznit, Chtouka Aït Baha, Tata, Oujda, Driouech, Berkane, Nador, Mohammédia, Hay Mohammadi, Aïn Sebaâ, El Fida, Ben Msik et Anfa.
Les provinces qui devaient être concernées par l’élection des congressistes mardi sont Kénitra, Chefchaouen, Ouezzane, El Hoceima, Larache, Inzegane, Ben Slimane, El Bernoussi, Sidi Moumen et El Jadida.