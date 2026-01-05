Augmentation des taux de remboursement des médicaments, des consultations médicales et de certaines prothèses dentaires

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a annoncé l'augmentation, à partir du 1er janvier 2026, des taux de remboursement pour une série de services essentiels, notamment les médicaments, les consultations médicales et certaines prothèses dentaires.



Les adhérents et leurs ayants droit bénéficieront d'une augmentation de 16 % à 20 % du taux de remboursement des médicaments remboursables non liés aux maladies chroniques et coûteuses, portant le montant total du remboursement, après addition de la contribution de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), à 90 % du prix public du médicament, indique la MGPAP dans un communiqué.



Un remboursement supplémentaire spécifique au secteur mutualiste complémentaire d'un montant forfaitaire de 10 dirhams a été allouée pour chaque consultation médicale effectuée chez les médecins des secteurs public et privé, qu'il s'agisse des dossiers de maladies ordinaires ou de maladies chroniques et coûteuses, ainsi que pour les soins dentaires, ce qui permettra d'améliorer le taux de remboursement des dépenses liées à ces services, ajoute la même source.



Elle précise qu'un remboursement complémentaire spécifique aux couronnes en céramo-céramique (CCC) a également été instauré pour un montant forfaitaire de 360 dirhams par dent, portant le montant total du remboursement (AMO + Assurance complémentaire) à 2.360 dirhams.



Il s'agit d'"un véritable acquis" pour les adhérents, qui leur permettra de continuer à bénéficier des traitements et de réduire les frais restant à leur charge, souligne la MGPAP.



Ces nouveaux acquis s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration et de l'exécution des programmes stratégiques visant à consacrer les principes de solidarité et d'entraide sociale, notamment à travers le renforcement de la performance du secteur mutualiste complémentaire et le développement de l'action des établissements sanitaires et sociaux relevant de la Mutuelle générale, a-t-on rappelé.



Ces réalisations s'ajoutent à un ensemble important de services sanitaires et sociaux fournis aux adhérents de la MGPAP et de leurs ayants droit, à travers ses différentes structures, telles que les cliniques dentaires, les cliniques de consultations médicales, les centres d'optique, la prise en charge des enfants en situation de handicap, outre le renforcement des différents services sociaux offerts au niveau des services de prévoyance sociale, conclut le communiqué.