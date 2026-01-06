Indices du commerce extérieur au troisième trimestre 2025 : Repli à l’importation, légère progression à l’exportation

Les indices des valeurs unitaires ont enregistré une baisse à l’importation et une progression à l’exportation au cours du troisième trimestre de 2025 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP).



Selon l’institution publique, «l’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une baisse de 5,8% au cours du troisième trimestre 2025 par rapport au même trimestre de 2024 ».



Dans sa note d'information relative aux indices du commerce extérieur du troisième trimestre 2025, le HCP indique que l’indice des valeurs unitaires à l’exportation a, de son côté, connu une hausse de 0,4% au cours de la même période comparativement au même trimestre de l’année précédente.



D’après les explications de l’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, le recul de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» et des «demi-produits» (8,7%), de l’«énergie et lubrifiants» (11,6%), des «produits finis de consommation» (3,1%), de l’«alimentation, boissons et tabacs» (3,8%) et des «produits bruts d’origine animale et végétale» (2,3%).



Toujours selon l’institution, la progression de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des «demi-produits» (10,7%) et des «produits bruts d’origine minérale» (4,1%).



Quant aux indices des valeurs moyennes des «produits finis d’équipement industriel», des «produits finis de consommation», de l’«alimentation, boissons et tabacs», de l’«énergie et lubrifiants» et des «produits bruts d’origine animale et végétale», la même source fait état de baisses respectives de 4,2%, 1,6%, 3%, 22,3% et 17,3%. D’après les experts du Haut-commissariat, ces évolutions ont atténué la hausse de l’indice global des exportations.



Alain Bouithy