​Talbi Alami : Le CHAN s'ajoute au palmarès des grands événements que le Maroc a réussi à organiser avec brio

La capacité du Maroc à offrir les conditions optimales pour assurer la réussite du CHAN-2018 témoigne de son expertise en matière d'organisation des grands événements, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami. Intervenant à l'occasion de la 40ème Assemblée générale ordinaire de la CAF, Talbi Alami a souligné que le savoir-faire organisationnel du Maroc se manifeste clairement au niveau des infrastructures, de la logistique, ainsi que dans les systèmes de communication développés.

"Le Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2018) s'ajoute au palmarès des grands événements" que le Maroc a réussi à organiser avec brio, a-t-il relevé, insistant que le Royaume a veillé, en si peu de temps, à réunir toutes les conditions nécessaires pour garantir le succès de cette édition du CHAN.

Talbi Alami a, en outre, souligné que la tenue de cette 40ème AGO au Maroc est une "fierté" pour le Royaume, une "reconnaissance" aux différents efforts déployés dans l'objectif de développer et promouvoir le football africain et reflète le rôle effectif du Maroc pour protéger la jeunesse du continent et assurer sa mise à niveau sur tous les plans, notamment éducatif et culturel, et dans bien d’autres registres.

Dans le même sillage, Talbi Alami a rappelé le contenu du message Royal adressé aux participants au symposium international organisé en juillet dernier à Skhirate sur le thème "Football africain, notre vision", dans lequel le Souverain a assuré que le développement de la pratique sportive, toutes branches confondues, et du football en particulier, est l’un des préalables essentiels pour renforcer les compétences des jeunes, assurer leur insertion dans leur environnement socioéconomique et accroître leur immunité contre toutes formes de déviance et d’extrémisme. Le but ultime est de les dissuader de risquer leur vie et de compromettre leur avenir en empruntant le chemin de l’immigration illégale.