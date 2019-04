​Seigneurial, le WAC s’offre allègrement les demi-finales de la Ligue des champions

MAP

"C’est très malheureux de voir un gardien qui se blesse de cette manière (NDLR:portier du Horoya Conakry qui a contracté une double fracture). J’espère qu’il sera parmi nous le plus vite possible. Le Horoya Conakry est une équipe que nous respectons beaucoup. Aujourd’hui, nous avons essayé de mettre un peu plus de pression et de jouer plus rapide. Nous avons marqué les premier et deuxième buts qui nous ont facilité la tâche.Je compte toujours sur l’ensemble des joueurs, qui étaient bien et ont fait ce qu’ils avaient à faire. Face au Mamelodi Sundowns (NDLR:demi-finale), le match sera certainement très difficile. Cette équipe a été sacrée championne, il y a quelques années, mais nous avons désormais l'habitude de jouer contre elle. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les prochains matchs du championnat et nous parlerons de Sundowns, le moment venu"."C’est une soirée très triste, cauchemardesque même. Elle l’est en raison de notre défaite, mais également à cause de la blessure de Khadim N'Diaye, ce vrai leader d’équipe, un camarade et un repère pour nos joueurs, qui a participé à la dernière Coupe du monde en Russie. On espère le revoir très tôt parmi nous. Nous avons mis des choses en place pour contenir les couloirs du WAC, mais on a fait semblant d'exister jusqu'aux 20 premières minutes. Après, on a été battu dans tous les compartiments du jeu, en termes de combativité et de duels. Le WAC a élevé son niveau de jeu et c'est pour cette raison que nous n'avons pas existé aujourd'hui. Maintenant nous allons essayer de gagner nos matchs à domicile pour remporter le championnat et se requalifier en Ligue des champions. Parfois dans le football, il y a des défaites qui peuvent servir de leçon pour les années d'après".