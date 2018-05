​Houmane n’est plus

L’ex-international marocain Mohamed Jarir, alias Houmane, a rendu l’âme samedi dernier aux Etats Unis d’Amérique.

Le regretté avait porté les couleurs du Raja de Casablanca et de l’équipe nationale de football à plusieurs reprises, sachant qu’il était le premier joueur marocain à avoir inscrit un but lors des phases finales de la Coupe du monde. C’était lors du match de poules contre l’Allemagne qui s’était terminé sur le score de 2 à 1 en faveur de la National Mannschaft.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.