La sélection marocaine des natifs de 2000 et au delà s’est largement imposée face à la sélection "A" du Tchad sur le score de 6 buts à 0, en match amical, disputé dimanche au stade Père Jégo de Casablanca.



Les buts des Nationaux ont été signés Hatim Souabi (7è), Ayoub Khairi (16è), Ayoub Maoulou (23è), Anas El Mahraoui (41è), Youness El Kaabi ( 52è) et Khalid Baba (83è).



La sélection nationale des natifs de 2000 et plus a effectué, du 2 au 10 juin, un stage de préparation fermé au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora.