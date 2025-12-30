Des terrains de proximité aux stades de la CAN : Chronique d'une passion marocaine pour le ballon rond

Parallèlement à l'organisation par le Maroc de la compétition phare du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations, les regards se tournent naturellement vers les grands stades et les infrastructures modernes, reflet éloquent des progrès majeurs accomplis par le Royaume au cours des dernières décennies.



Cependant, la ferveur des Marocains pour la pratique de leur passion fétiche, le football, ne se limite pas à ces enceintes sportives de classe mondiale, mais trouve tout son essence dans des espaces ouverts au grand public... Les terrains de proximité !



Ces petits terrains, disséminés aux quatre coins du Royaume, offrent aux grands, petits, aux filles comme aux garçons, un havre pour la pratique d'un sport sain et tant aimé. Un espace où les talents s'épanouissent librement. Là, le football dépasse la simple discipline sportive pour devenir une véritable culture ancrée dans la société.



Ici, les plus jeunes apprennent les ABC du football moderne, guidés par des formateurs chevronnés qui mêlent habilement technique sportive pure et enseignement des valeurs de la vie en commun : esprit d’équipe, compétition, patience et discipline.



Ainsi, ces terrains de proximité deviennent le prolongement vivant des écoles, où l’éducation se lit autant sur le terrain que dans les livres.



Parallèlement à leur rôle pédagogique, ces infrastructures sont de véritables berceaux de talents, car elles offrent un accès libre. Il suffit simplement de posséder ce précieux sésame qu'aucune formalité ne peut donner : La passion et le rêve.



A ce propos, Walid Aatar, président de l'Association Sporting Academy Foot, souligne que l’enthousiasme pour les académies et les clubs sportifs a connu une nette augmentation après la pandémie de Covid-19, et plus encore après l’exploit historique du Maroc en Coupe du Monde 2022.



"La perception de la société envers le football a profondément changé : Il est désormais considéré comme un véritable chemin de formation et de construction de l’avenir, notamment grâce aux succès des sélections nationales dans les catégories jeunes", a-t-il déclaré à la MAP.



Au fil des années, ces espaces ont toujours été de véritables réservoirs de talents footballistiques, captés par le regard attentif des dénicheurs de prodiges, et offrant à ces jeunes l’opportunité de bénéficier d’une formation au sein des Académies sportives marocaines.



Ces infrastructures footballistiques s'assignent également pour objectif d'offrir aux jeunes des espaces pour s’intégrer dans un environnement social positif, d'ériger un rempart contre les dérives et le décrochage scolaire, et de rapprocher les citoyens de la pratique sportive, contribuant, ainsi, à renforcer l’égalité d’accès à la pratique sportive.



A cet égard, M. Aatar met en avant l’éclat remarquable du football marocain ces dernières années, sur tous les fronts, relevant que ces exploits renforcent la confiance des familles dans la capacité de leurs enfants à tracer leur chemin dans ce domaine.



Il ajoute que la compétitivité accrue des joueurs marocains face aux grandes sélections mondiales a convaincu les parents que le football peut passer d’une simple passion à un horizon professionnel prometteur.



Au cœur de l’effervescence accompagnant la grande fête footballistique continentale qu'abrite notre pays à l’occasion de la CAN, M. Aatar note que les terrains de proximité de la ville de Salé connaissent une dynamique remarquable, tant en affluence qu’en enthousiasme.



Il fait remarquer que cette manifestation continentale a donné un élan moral considérable aux enfants, les entraînements se déroulent désormais avec une activité soutenue et une participation intense, portée par la passion grandissante des jeunes pour le football.



Pour sa part, l’enfant, Abderrahman Zarq, élève passionné de football, a exprimé son immense passion pour le football, le considérant comme un moyen de développer sa personnalité.



Il a ajouté que le footballeur international marocain, Achraf Hakimi, est son modèle sur le terrain, exprimant son désir de suivre ses traces.



Le rayonnement croissant du football marocain, tant sur le plan continental qu’international, ne relève pas du hasard. Il découle d’une politique réfléchie qui commence dans les quartiers populaires pour s'étendre vers des horizons vastes. Le football au Maroc n’est pas un simple divertissement : C'est une passion véritable, une identité nationale et un rêve collectif.



Par Houdaifa El Hajjam (MAP)