Sébastien Desabre : Le Maroc, une locomotive pour le développement du football africain

L'entraîneur de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a affirmé, lundi à Rabat, que le Maroc constitue une locomotive pour le développement du football sur le continent africain, ajoutant que le Royaume dispose d'infrastructures sportives de haut niveau.



"Je suis très satisfait du niveau et de la qualité des infrastructures mises en place pour cette compétition, a souligné Desabre lors de la conférence de presse d’avant-match devant opposer, mardi soir, son équipe au Botswana.



Dans ce sens, l'ancien entraîneur du Wydad Casablanca (2016/2017) et (2020) a relevé que "peu de pays du continent disposent d'infrastructures aussi développées qu'au Maroc", précisant que cette évolution aura un impact positif sur le niveau des joueurs locaux.



L’entraîneur de la RDC a, à cet égard, mis l’accent sur l’importance d’investir dans les infrastructures sportives afin de développer le football sur le continent africain, estimant que ces infrastructures contribueraient également au développement des championnats locaux.



Le continent africain compte des stars mondiales qui jouent dans les meilleurs championnats européens, a-t-il soutenu, relevant que de telles infrastructures permettent aux stars des équipes africaines de mettre en valeur leurs talents et d'offrir des performances footballistiques exceptionnelles.



L'équipe de la République démocratique du Congo a remporté son premier match contre le Bénin (1-0) avant d’arracher un nul (1-1) lors de la deuxième journée face au Sénégal.