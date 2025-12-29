Hugo Marques au-delà des gants

L’âge n’est qu’un chiffre. Je suis là parce que j’ai travaillé dur pour ça, et j’apporte mon expérience, dixit Marques

L'histoire du joueur angolais Hugo Marques est plus que celle d’un gardien de but accompli ; elle est l'incarnation de la longévité et de la résilience dans le football africain, qui se déploie dans toute sa splendeur le temps de cette CAN 2025, sur les pelouses marocaines du 18 décembre au 21 janvier.À près de 40 ans (il est né le 15 janvier 1986), l’homme se présente comme l’un des doyens du tournoi continental, un titre qui témoigne d'une carrière riche et d'un amour indéfectible pour le jeu, qu’il ambitionne de finir en beauté avec cette sixième participation de l’Angola à la CAN."Je savais que mon tour viendrait, et maintenant j'y serai", avait déclaré Marques sur un ton presque romantique qui condense son désir ardent de jouer enfin à la CAN, après y avoir participé sans entrer en jeu il y a plus de dix ans.C'est le rêve d'une vie, le chapitre qu'il lui manque. Cette quête n'est plus pour la gloire personnelle ou le transfert, mais pour le sentiment d'accomplissement et pour prouver que l'âge n'est qu'un nombre face à un engagement sans faille et une volonté de fer."L’âge n’est qu’un chiffre. Je suis là parce que j’ai travaillé dur pour ça, et j’apporte mon expérience", a-t-il affirmé, au lendemain de sa sélection aux côtés de Neblú et Dominique pour veiller sur les cages des Palancas Negras.Sur les préparatifs du tournoi, il avait prédit que "ce sera la meilleure CAN de tous les temps, car le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du monde et on va trouver des conditions exceptionnelles. Ce sera une CAN très disputée".Ces déclarations peignent le portrait d'un professionnel qui n’est pas seulement toujours au sommet de sa forme, mais d’un leader vocal et inspirant, obsédé par le succès collectif de son équipe.Et c’est peut-être ce mental d’acier qui explique la décision du technicien français Patrice Beaumelle de le rappeler en équipe nationale après une absence de trois ans due à des choix techniques antérieurs, tant il a besoin d'un pilier expérimenté sur lequel s'appuyer.Ses coéquipiers tout comme les observateurs décrivent son rôle comme celui d'un leader, d’un mentor et d’un doyen qui "cherche à puiser dans son expérience", dira la CAF, assurant que l’homme n'est pas là pour faire de la figuration, mais pour performer au plus haut niveau."Jouer avec des jeunes joueurs est incroyable parce qu’ils veulent apprendre, et je suis là, et je veux les aider. Je n'arrête pas de parler sur le terrain et dans le vestiaire", explique Marques dont le rappel, aux côtés d'autres joueurs clés, souligne la nécessité d'une base solide pour encadrer les plus jeunes talents.Et il y a de quoi. L’homme s’est forgé la réputation d’un grand frère protecteur, le premier à consoler un jeune défenseur après une erreur et, comme un capitaine de navire, le dernier à quitter le terrain après les entraînements.C’est justement cette résilience qu’il a démontrée cet après-midi au Grand Stade de Marrakech lorsque, blessé lors d’une intervention en première mi-temps dans un match difficile contre le Zimbabwe (1-1), l’homme a préféré être soigné dans sa cage, dans son antre, avant de rebondir un bandage autour de la tête pour reprendre le jeu jusqu'au sifflet final.Un incident qui n’est pas sans rappeler comment le même Marques, agressé par un supporter angolais lors d’un match de la Ligue des Champions de la CAF contre le Wydad Casablanca en mars 2023, a été soigné par le staff médical sur le terrain, avant de reprendre la partie peu après.Ses coéquipiers évoquent souvent sa sérénité contagieuse et sa manière d’aborder les grands matchs avec un calme olympien où son leadership se traduit, entre conseils et consignes, par une assurance qui rayonne sur toute la ligne défensive.Avec sa stature imposante (autour de 1,90 m), Marques dégage une présence naturelle dans sa surface. Il n'est pas seulement grand ; il est serein. Là où les jeunes gardiens peuvent parfois se laisser emporter par la pression, Marques apporte le calme d'un homme qui a vu et vécu toutes les situations sur un terrain de football.Né à Fão, au Portugal, d’une mère angolaise et d’un père mozambicain, il a principalement évolué dans les divisions inférieures du football portugais, avant de rejoindre le centre de formation du FC Porto à l’âge de 16 ans.En 2011, il s’installe en Angola, pays d’adoption dont il obtiendra la nationalité peu après. Il retourne au Portugal en 2016 où il a joué pour plusieurs clubs, avant de disputer l’intégralité des 24 matches de la saison 2019-2020 avec le S.C. Farense (3ème division), au terme de laquelle le club de l’Algarve retrouve la Primeira Liga après 18 ans d’absence.Portier de Petro Luanda, depuis 2022, il avait joué pour Cape Town City FC (2021/2022), SC Covilhã (2016/2017), Kabuscorp SC do Palanca (2011/2016), Gil Vicente (2008/2011), entre autres.Ce voyage lui a conféré une rare polyvalence technique et tactique, doublé d’un style souvent qualifié d'économique, privilégiant le bon placement et l'anticipation, plutôt que la parade spectaculaire de dernière minute.Hugo Marques symbolise un lien fort entre deux cultures footballistiques, son parcours l'ayant mené sur les pelouses exigeantes du Portugal à la compétition intense de la Girabola (le championnat angolais) et des coupes africaines (Ligue des champions de la CAF) avec son club, le Petro Luanda.En continuant à jouer en Angola, il a fait un choix de cœur et de transmission, participant activement au développement du football dans son pays.A ce titre, il incarne le type de joueur dont on se souvient, non seulement pour ses arrêts, mais pour la leçon de vie qu'il offre : celle d'une carrière menée avec humilité, discipline, et l'espoir que le meilleur moment peut encore être devant, même à l'aube de la quarantaine.