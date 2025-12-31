Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

A Laâyoune, les femmes donnent de la voix pour soutenir les Lions de l'Atlas

Mercredi 31 Décembre 2025

A Laâyoune, les femmes donnent de la voix pour soutenir les Lions de l'Atlas
Autres articles
Au club féminin municipal de Laâyoune, l'effervescence était palpable lundi soir, lorsque des femmes passionnées de football se sont rassemblées pour suivre la rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, opposant la sélection marocaine à son homologue zambienne, dans une atmosphère marquée par la joie, l'enthousiasme et un sentiment de fierté nationale.
 
Dès le coup d’envoi, l’attention était entièrement tournée vers l’écran géant installé dans cet espace dédié au confort et à l’épanouissement des femmes de la ville.
 
Venues nombreuses, jeunes étudiantes, mères accompagnées de leurs enfants, actrices associatives et adhérentes du club ont soutenu sans relâche le Onze national tout au long de la rencontre, traduisant l’engouement grandissant des femmes de Laâyoune et plus largement des provinces du Sud, pour le football.
 
Au fil des actions et des occasions de but, encouragements et applaudissements ont ponctué le match. Arborant fièrement les couleurs nationales, les supportrices des Lions de l’Atlas ont entonné des chants et scandé des slogans de soutien, saluant les prestations de la sélection marocaine.
 
Dans une déclaration à la MAP, la directrice du club féminin municipal, Souad Khouja, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités organisées par le club afin de promouvoir la participation des femmes à la vie sportive et citoyenne.
 
"Nous avons souhaité offrir aux femmes de Laâyoune un espace collectif pour vivre pleinement la ferveur de cet événement sportif, dans un esprit de partage et dans les meilleures conditions", a-t-elle expliqué, soulignant que la passion du football transcende les genres.
 
De son côté, Hakima, fervente supportrice de l’équipe nationale, a estimé que "le football est devenu un langage universel qui rassemble toutes les composantes de la société", notant que les femmes de Laâyoune manifestent un intérêt de plus en plus marqué pour le suivi de la sélection nationale lors des grandes compétitions.
 
"Nous constatons progressivement un engouement croissant des filles pour le football, que ce soit en tant que pratiquantes, spectatrices ou supportrices dans les stades", s’est-elle réjouie, vêtue d’une melhfa, tenue traditionnelle des femmes des provinces du Sud.
 
Au coup de sifflet final, la large victoire (3-0) des Lions de l'Atlas, synonyme de qualification du Maroc en tête du groupe A, a donné lieu à un moment de communion et de joie partagée au sein de la salle.

Libé

Lu 99 fois

Tags : femmes, Laâyoune, Lions de l'Atlas

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication