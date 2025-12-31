Le Maroc séduit supporters et vacanciers

Augmenter la taille du texte
Mercredi 31 Décembre 2025

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 attire de nombreux supporters et vacanciers venus d’Afrique et du monde, écrit, lundi, Radio France Internationale (RFI).
 
Selon le média français, le calendrier du tournoi, qui colle avec les congés de fin d'année, et le caractère touristique du Royaume font de la compétition un rendez-vous sportif incontournable, mobilisant diasporas et visiteurs internationaux.
 
"Les diasporas sont au rendez-vous. À titre d’exemple, près de 110.000 billets avaient été achetés depuis la France après la deuxième phase de mise en vente fin octobre", souligne la radio française dans un article intitulé "La CAN au Maroc, destination tendance des vacanciers", mis en ligne sur son site web.
 
Ce sont les avantages d’une compétition organisée cette année en période de congés, dans une destination touristique abordable et déjà prisée en Europe, ajoute la publication.
 
Dans les tribunes, l’ambiance est au rendez-vous, observe le média, notant que les supporters de la diaspora africaine de France notamment accompagnent leur sélection nationale avec enthousiasme, alors que les stades résonnent au rythme des chants et des percussions africaines.
 
D’après RFI, beaucoup viennent en famille aussi pour "profiter de l’ambiance et découvrir le pays", qui se présente comme " un vrai carrefour des diasporas africaines ".
 
D’autres visiteurs européens, plus inattendus et sans lien particulier avec l’Afrique, sont venus découvrir le tournoi africain et l'ambiance de fête au Royaume, ajoute la même source.

