Des supporters sous le charme de l'ancienne médina de Rabat

Venant de tous horizons, les supporters des sélections participant à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) organisée par le Maroc ne peuvent résister à la tentation de visiter l'ancienne médina de Rabat, une destination tout-indiquée pour apprécier les trésors patrimoniaux de la capitale et vivre une expérience unique mêlant magie du foot et plaisir de découverte.



Entonnant des chants et des slogans à la gloire de leurs équipes respectives, les foules de supporters, unies par l'amour du ballon rond, trouvent dans l'ancienne médina un autre terrain d'expression et de renforcement des liens de fraternité africaine profondément ancrés dans l'histoire commune et l'imaginaire collectif.



Il pleut à cordes en cette journée hivernale. Le froid est glacial mais l'ambiance est chaleureuse dans la médina. Des multiples échoppes bordant les sentiers se dégage un mélange enivrant de parfums exotiques (épices, encens, cuir, santal, plats traditionnels...) qui enveloppe le lieu et installe la magie. En se baladant à travers les étroites ruelles de la médina, les visiteurs ont l'impression d'arpenter les sentiers d'une histoire jalonnée de richesses culturelles.



Chaque coin de ce haut-lieu touristique dévoile, tel un bijou dans son écrin, un fragment d'histoire ou un morceau du patrimoine marocain multiséculaire. Au fil de leurs pérégrinations, les visiteurs sont charmés par le somptueux plafond travaillé en bois d'essence rare, les moucharabiehs et la jolie fontaine ornée de zellige marocain, témoins du génie de l'architecte et de l'artisan marocains.



Tout près se tient le brave "Guerrab" (porteur d'eau traditionnel) avec son chapeau multicolore, sa gourde en cuivre et sa bonne humeur inaltérable, qui distribue eau, sourires et mots de bienvenue à ces aficionados étrangers dont certains découvrent le Maroc pour la première fois.



Sur leur chemin, les visiteurs peuvent flâner entre des dizaines de boutiques et d'échoppes où les tapis, textiles, poteries, ouvrages en bois et bijoux traditionnels disputent la vedette aux drapeaux africains et aux maillots des sélections et des clubs du continent, dont les marchands se sont approvisionnés en quantité pour l'occasion.



Mohamed Abdallah et Ahmed Othman sont deux Soudanais venus spécialement au Maroc pour soutenir les Faucons de Jediane et découvrir, en passant, le Maroc et sa culture. Durant leur séjour, ils ont la chance d'être hébergés par une famille marocaine dans un riad de l'ancienne médina, ce qui donne à leur expérience toute son intensité humaine et culturelle.



Les deux copains, qui ont eu un coup de cœur pour la gastronomie marocaine après avoir dégusté un délicieux petit déjeuner préparé par leurs hôtes, racontent à la MAP les émotions de leur première promenade dans la "ville des lumières".



A la "Souika", cœur battant de l'ancienne médina, ils disent avoir été impressionnés par une marée de supporters, d'une grande diversité ethnique et linguistique, venus d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, formant un melting-pot qui participe au rayonnement international de cette CAN marocaine.



Quant à Sallou Diallo, un jeune en provenance du Sénégal, il s’est rendu à Tanger, ville qui accueille les matchs des "Lions de la Téranga", mais ne s'est pas privé de faire escale dans la médina de Rabat où la richesse de l'histoire et l’éclat de l’architecture marocaine l’ont particulièrement séduit.



Dans sa déclaration, il évoque avec admiration la capacité du Maroc à rassembler les nations africaines à travers le football, grâce à des infrastructures permettant d’accueillir un si grand nombre de personnes, affirmant avoir profité de son voyage pour aller à la rencontre du peuple marocain ainsi que des autres peuples africains présents à la compétition.



Diallo prévoit également de déguster des plats de la cuisine marocaine, dont il a beaucoup entendu parler, et d’acheter des souvenirs culturels, dans l’espoir de revenir à nouveau visiter le Royaume.



Halim, venu avec deux amis de France et du Canada pour soutenir la sélection algérienne, les "Fennecs du désert", n'en est pas à sa première visite à Rabat. Habitué de la médina, il révèle apprécier l'expérience de s'y promener, de découvrir la culture et les marchés traditionnels, ainsi que la simplicité des habitants et leur sens de l'hospitalité.



Le supporter a également exprimé son attachement renouvelé à l'achat de souvenirs à caractère culturel pour les membres de sa famille, afin d’emporter avec lui l’âme du lieu, estimant que chaque visite à la médina se transforme pour lui en une expérience incarnant un moment de célébration culturelle, à travers les rencontres avec d'autres nationalités.



Venu de Tunisie, Ibrahim estime que son déplacement depuis la France pour soutenir les "Aigles de Carthage" constitue pour lui une expérience de voyage singulière, d'autant plus qu’il visite le Maroc pour la première fois, indiquant avoir effectué des recherches sur Internet sur les principaux sites, monuments et marchés historiques à visiter, afin d'organiser ses circuits dans les médinas de Rabat et de Marrakech, avant de se rendre à Fès, où il prendra plaisir à parcourir ses ruelles légendaires.



Ibrahim a souligné que la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc lui a offert une opportunité idéale pour découvrir les cultures, l'artisanat et goûter à la cuisine locale, précisant que ce qui a le plus retenu son attention lors de ses déambulations dans la Ville des Lumières est la propreté ainsi que la modernisation des infrastructures.



L’afflux vers la médina ne concerne pas uniquement les supporters étrangers. La Coupe d’Afrique des Nations a également constitué une occasion pour de nombreux Marocains résidant à l’étranger de se rendre dans la capitale afin de soutenir les Lions de l’Atlas et de renouer avec la culture marocaine.



C’est le cas de Rafika, Marocaine établie en France, venue avec ses deux enfants, Adam et Adil, pour encourager l’équipe nationale, qui observe avec bonheur et fierté que la médina de Rabat, à l'instar des autres villes historiques du Maroc, a su préserver son caractère authentique, représentant le cœur de l'identité marocaine. Elle affirme qu'il n’existe rien de plus authentique que ces espaces culturels, que ce soit à Rabat, Marrakech, Meknès ou Fès.



Rafika a également souligné l'importance de préserver ce riche patrimoine, soulignant qu'en tant que Marocaine résidant à l’étranger, elle ne manque jamais une occasion de s'immerger dans la culture, les odeurs, les parfums et les couleurs de son pays et d'observer les expressions et les sourires qui illuminent les visages, autant de détails qui confèrent aux espaces historiques une expérience unique et inégalable.



Avec l'accueil par le Maroc de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le football dépasse le simple cadre de la compétition sportive pour devenir un véritable pont culturel, fédérant supporters, peuples et nations africaines dans un même élan de partage et de célébration de la passion du ballon rond.



Par Aicha El Abbadi (MAP)