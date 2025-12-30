Augmenter la taille du texte
Ayoub El Kaabi, homme du match : L’essentiel est la victoire

Mardi 30 Décembre 2025

Walid Regragui: Désormais, tous les matchs seront des finales
Le sélectionneur national, Walid Regragui, a assuré, lundi soir, qu’une nouvelle compétition commence pour les Lions de l’Atlas, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en battant la Zambie (3-0), relevant que tous les matchs seront désormais des finales.

"Tout est possible à partir du prochain tour. Chaque match sera une finale. Nous ferons montre de la même humilité" pour avancer dans cette compétition, a indiqué Regragui en conférence de presse à l’issue de cette rencontre.

"Nous voulions rester à Rabat. Le public a été fantastique. Nous nous sommes imposés grâce à eux. Après le match face au Mali, il fallait progresser. Quand on marque très tôt, le match devient plus facile", a-t-il analysé.
 
S’agissant des changements opérés par rapport aux matchs précédents, le sélectionneur national a mis l'accent sur la l'importance de s’adapter à chaque match, précisant qu'Anas Salaheddine a eu une gêne à l’adducteur, tandis que Sofiane Amrabat souffrait d'une petite blessure à la cheville.
 
"Les choses ne sont jamais figées. On aura besoin de tout le monde", a-t-il insisté.
 
"La CAN a toujours été difficile. Le premier tour nous a permis de tourner l’effectif, mais désormais c’est un nouveau challenge", a dit Regragui, faisant observer que malgré cette victoire "l’équipe doit garder les pieds sur terre".
 
De son côté, Ayoub El Kaabi, désigné homme du match, a assuré que l’équipe du Maroc s’attendait à une confrontation difficile face à la Zambie.
 
"Je remercie le public marocain qui nous soutient dans toutes les conditions. L’essentiel est la victoire. Nous allons nous reposer avant de penser au prochain match des huitièmes de finale", a indiqué El Kaabi, auteur de trois réalisations en cette CAN-2025.
 
Commentant son deuxième but marqué par un retourné acrobatique lors de cette CAN, l’attaquant marocain, qui évolue au sein du club grec de l’Olympiacos, a souligné que "l’essentiel est de marquer des buts et aider la sélection à s’imposer, même si je suis content de marquer de cette manière".

A la faveur de la victoire contre la Zambie, le Maroc a bouclé la phase de poules à la tête du classement avec 7 points.
Lors des huitièmes de finale, le Maroc affrontera, dimanche prochain (17H00) au Stade Prince Moulay Abdellah, le 3è du groupe C ou D ou E.

