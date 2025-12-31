Le football marocain, enfin maître de son jeu : 2025, une année qui prépare les suivantes

Avril 2025, la CAN U17 ou l’acte fondateur d’une génération



La victoire du Maroc à la Coupe d’Afrique des nations U17, en avril 2025, a constitué bien plus qu’un succès de jeunes talents en devenir. Elle a marqué un basculement symbolique fort dans la perception du travail de formation engagé depuis plus d’une décennie. Longtemps perçue comme un chantier nécessaire mais ingrat, la politique de détection précoce, d’encadrement technique rigoureux et d’investissement dans les infrastructures a trouvé dans ce sacre continental une première consécration éclatante. Cette équipe U17 n’a pas seulement gagné un trophée, elle a imposé une manière de jouer, une maturité tactique et une sérénité mentale rarement observées à cet âge sur la scène africaine.



Le parcours des Lionceaux de l’Atlas a été celui d’un groupe discipliné, sûr de ses principes, capable de dominer sans arrogance et de résister sans panique. Dans les tribunes comme dans les foyers, ce succès a été vécu comme un signal rassurant. Il a confirmé que le Maroc ne se contente plus de produire des individualités brillantes, mais qu’il sait désormais façonner des collectifs compétitifs dès les premières strates du football de haut niveau. La CAN U17 2025 a ainsi joué le rôle d’acte fondateur, installant l’idée qu’une génération structurée était en train d’émerger, avec une continuité assumée entre formation, performance et ambition.