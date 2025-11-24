Box-office nord-américain : "Wicked: partie II" fait une entrée fracassante

La deuxième partie de la comédie musicale "Wicked" a fait une entrée fracassante au box-office nord-américain ce weekend, avec des recettes de 150 millions de dollars, a indiqué dimanche le cabinet Exhibitor Relations.

Il s'agit de la deuxième meilleure ouverture de l'année 2025, juste derrière "Minecraft" (162 millions).



Le film, réalisé par Jon Chu, s'est emparé de la tête du box-office nord-américain devant le très attendu "Insaisissables 3", qui a rapporté 9,1 millions de dollars.

"Predator : Badlands" prend la troisième place avec 6,3 millions de dollars, tandis que "Running Man", inspiré d'un roman de Stephen King, se classe quatrième avec 5,8 millions de dollars.

La cinquième place est occupée par "Rental Family", qui a récolté 3,3 millions de dollars.



Voici le top 10:



1 - "Wicked: partie II" (150 millions de dollars)

2 - "Insaisissables 3" (9,1 millions)

3 - "Predator : Badlands" (6,3 millions)

4 - "Running Man" (5,8 millions)

5 - "Rental Family" (3,3 millions)

6 - "Sisu - le chemin de la vengeance" (2,6 millions)

7 - "Regretting you" (1,5 million)

8 - "Nuremberg" (1,2 million)

9 - "Black Phone 2" (1 million)

10 - "Sarah's Oil" (770.000 dollars).