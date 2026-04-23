Le Vietnam et la Corée du Sud concluent une série d'accords dans la technologie et le nucléaire

Le nouveau président vietnamien To Lam a reçu mercredi son homologue sud-coréen Lee Jae Myung à Hanoï, une rencontre qui a débouché sur une douzaine d'accords de coopération, notamment liés à l'innovation technologique et au développement de centrales nucléaires.



La Corée du Sud est la principale source d'investissements étrangers du Vietnam et l'un de ses principaux partenaires commerciaux, avec des échanges bilatéraux qui ont dépassé les 90 milliards de dollars l'an dernier.

Hanoï souhaite davantage d'investissements sud-coréens dans les infrastructures, la fabrication d'équipements électroniques avancés, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables.



Parmi les accords signés mercredi figurait un cadre pour un "plan directeur de coopération Vietnam-Corée du Sud dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation".

D'autres accords ont porté sur la coopération numérique, la propriété intellectuelle et le développement de centrales nucléaires.



To Lam, secrétaire général du Parti communiste vietnamien depuis 2024 et élu président du Vietnam début avril, défend un "nouveau modèle de croissance" qui donne la priorité à l'innovation numérique et la technologique, à l'heure où le pays cherche à sortir du "piège du revenu intermédiaire".

Le piège du revenu intermédiaire est un concept qui désigne le risque pour un pays ayant atteint un certain niveau de développement de ne pas réussir à passer la dernière étape qui lui permettrait de basculer parmi les pays développés.



Le Vietnam et la Corée du Sud se sont fixés pour objectif d'atteindre 150 milliards de dollars (près de 130.000 milliards d'euros) d'échanges bilatéraux d'ici 2030. Samsung est le plus grand investisseur étranger au Vietnam et a injecté plus de 23 milliards de dollars dans l'économie du pays, selon le ministère des Finances.

Samsung Electronics prévoit d'investir 4 milliards de dollars supplémentaires dans une usine d'assemblage et de conditionnement de puces dans la province de Thai Nguyen (nord).