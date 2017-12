Une orientation positive des indices de la BVC devrait se profiler pour le restant de l’année

Les principaux indices de la place boursière casablancaise, Masi et Madex, devraient suivre une trajectoire positive en décembre courant, tirant profit notamment de l’afflux des habituelles opérations de reclassement de fin d’année, selon les analystes du Crédit du Maroc Capital (CDMC). “Nous estimons qu’une orientation positive des indices devrait se profiler pour le restant de l’année 2017”, souligne la société de bourse CDMC dans son +Bilan marché actions-novembre 2017+.

En effet, rapporte la MAP, la Bourse des valeurs de Casablanca (BVC) devrait tirer profit de l’afflux des habituelles opérations de Window-dressing de fin d’année et de l’amélioration attendue de la liquidité du marché suite au réaménagement prévu de la tarification, indique la même source. “Cette situation inciterait vraisemblablement les investisseurs, entre autres, les petites et moyennes entreprises (PME), à s’orienter d’avantage vers le marché actions en bénéficiant d’une baisse significative sur les commissions de séjour de la BVC”, a-t-elle estimé.

Après un mois d’octobre positif, couronné d’un gain de +1,92%, la Bourse de Casablanca parvient à faire perdurer sa hausse et clôture le onzième mois de l’exercice en cours dans le vert. Cette situation se trouve confortée par l’avènement de plusieurs événements, notamment la révision semi-annuelle des indices Morgan Stanley Capital International (MSCI) marquée par l’entrée de Cosumar dans l’indice MSCI-FM aux côtés de 5 autres valeurs et la sortie de 9 sociétés de ce dernier.

Pour sa part, l’action Alliances intègre l’indice MSCI-Small Caps et ce, à compter du 30 novembre 2017, relève la société de bourse dans sa publication mensuelle, dont copie est parvenue à la MAP. Cette période a été également marquée par la convocation des actionnaires de Colorado à une assemblée générale mixte en vue de décider la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,65 dirham à payer à partir du 19 janvier 2018, outre la signature de la société Disway d’un partenariat avec Huawei pour la promotion de solutions d’entreprises.

Cet accord permettra également à Disway de se spécialiser en matière de sécurité publique et d’alimenter ainsi ses partenaires en technologies de sécurité de pointe, expliquent les analystes de CDMC. Autre fait marquant, l’annonce du taux de bancarisation qui s’établit à 71% à fin juin 2017 au lieu de 69% à fin décembre 2016, avec un nombre de guichets passant de 6.283 en 2016 à 6.309 à fin juin 2017, selon le tableau de bord du système bancaire publié par la banque centrale.

Dans ce contexte, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type actions, affiche un rebond mensuel de +1,58% à 12.568,42 points, au moment où le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se hisse de +1,71% à 10.260,87 points. Les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent, ainsi, placées à +7,94% et à 7,47% respectivement.

S’agissant de la valorisation globale du marché, elle se situe à 636,8 milliards de dirhams (MMDH), en enrichissement de +10,5 MMDH comparativement au mois d’octobre dernier, soit une quasi-stagnation de +0,02%. De son côté, le Volume quotidien moyen (VQM) de la BVC se situe à 190,76 millions de dirhams (MDH), contre un niveau de 116,84 MDH un mois plus tôt.