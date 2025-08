Mohammedia : "Forum des Opportunités", une nouvelle plateforme pour les jeunes et un incubateur pour les startups

L’infrastructure socio-économique de la préfecture de Mohammedia s’est renforcée avec la création de la plateforme "Forum des Opportunités - Echellalate", une nouvelle structure visant à élargir l’offre en matière de soutien, de formation et d’accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entreprises.



Cette nouvelle plateforme, inaugurée dans la commune de Echellalate relevant de la préfecture de Mohammedia il y a deux mois, vise également à renforcer les services offerts en matière d’insertion professionnelle et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes au niveau de cette préfecture.



Selon des données présentées lors d’une visite de terrain effectuée par le gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Adil El Maliki, à l’occasion du 26ème anniversaire de la Fête du Trône, afin de s’enquérir de l’état d’avancement de cette nouvelle plateforme, plus de 300 jeunes femmes et hommes ont été accueillis, dont plus de 120 ont été présélectionnés pour bénéficier des différents programmes proposés par la plateforme.



Cette nouvelle structure offre aux bénéficiaires plusieurs choix, portant essentiellement sur l’entrepreneuriat, le développement des compétences, la formation, ainsi que des ateliers de sensibilisation, rapporte la MAP.



Deuxième du genre réalisée dans la préfecture de Mohammedia, cette plateforme a été mise en place grâce au financement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre de son troisième programme visant l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.



Dans une déclaration à la MAP, Ismail Ouammou, chef de service du 3è programme de l'INDH relavant de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de Mohammedia, a indiqué que cette structure vise l’insertion économique des jeunes, l’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que le renforcement des opportunités d’emploi au profit de la jeunesse locale.



Il a fait savoir que ce projet a été réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat entre la commune de Echellalate, qui a mis à disposition les locaux du projet et le Comité provincial de l'INDH à Mohammedia qui a alloué un budget important pour la réhabilitation, l'équipement et la gestion des activités du forum, avec un montant total avoisinant 1.600.000,00 dirhams.



Pour sa part, le directeur de la plateforme, Redouane Agdal, a souligné que cette initiative vise à soutenir et accompagner les jeunes, en leur permettant d’acquérir un ensemble de compétences et en leur facilitant l’accès au financement nécessaire à la réalisation de leurs projets futurs.



De leur côté, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction de cette nouvelle structure, qui vient renforcer l’offre de formation et d’accompagnement destinée à la jeunesse de Mohammedia.



Ils se sont également dits convaincus que cette plateforme va les aider à développer leurs compétences, notamment en matière d’entrepreneuriat, et à les accompagner tout au long de leur process de création de projets.