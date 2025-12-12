Fonds d'équipement communal : 150 M€ de la BAD pour consolider la dynamique de développement territorial

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi à Abidjan, une ligne de crédit de 150 millions d'euros (M€) au Fonds d'équipement communal (FEC) pour financer de nouveaux projets d'investissement et d'infrastructure durables et inclusifs, et consolider la dynamique de développement territorial.



Cette opération permettra aux collectivités territoriales marocaines d’investir dans des infrastructures durables, renforçant l’accès aux services essentiels, la résilience climatique et la connectivité des territoires, notamment dans les zones rurales, indique un communiqué de la BAD.



Elle privilégiera les infrastructures routières et de transport pour faciliter la mobilité, l'approvisionnement en eau potable, la rénovation urbaine, ainsi que le développement d’infrastructures éducatives, socioculturelles et sportives, ajoute la même source.



"Cette opération est la deuxième avec notre partenaire stratégique, le FEC. Elle renforce le déploiement de projets de développement territorial suivant les meilleurs standards de performance environnementale et sociale", a dit Achraf Hassan Tarsim, responsable pays de la BAD pour le Maroc, cité dans le communiqué.



"En soutenant le FEC dans la consolidation de ses capacités, nous participons à l’émergence de territoires plus résilients, inclusifs et dynamiques", a souligné, de son côté, le directeur du Département du développement du secteur financier à la Banque, Ahmed Attout, rapporte la MAP.



Ces investissements territoriaux à fort impact économique et social, favoriseront de nouvelles opportunités d’emploi et contribueront à renforcer la capacité d’action des collectivités et leur contribution au développement socio-économique du Maroc.



Cette opération soutient la dynamique de décentralisation engagée par le Royaume et contribuera à diversifier et renforcer les capacités de production du pays et à accompagner la croissance dans les secteurs stratégiques de l’économie.



En cohérence avec les Quatre points cardinaux du Groupe de la BAD et le Nouveau modèle de développement du Maroc, ce projet contribuera à soutenir le développement du pays et à améliorer durablement la qualité de vie des populations, conclut le communiqué.