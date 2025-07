Abdellatif Benazzi : Le Maroc a fait du sport un catalyseur de développement grâce à la Vision Royale

Le Royaume du Maroc a fait du sport un catalyseur de développement grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé Abdellatif Benazzi, grande figure du rugby français et international d’origine marocaine.



Dans une interview à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, M. Benazzi a souligné que le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a entrepris ce virage stratégique à même de renforcer la dynamique "impressionnante" de développement que connaît le Royaume, ainsi que son rayonnement à l’échelle mondiale.

"La marque Morocco est aujourd’hui reconnue à l'international, à travers le football et d'autres disciplines sportives", a-t-il relevé.



A la tête du Comité de haut niveau pour le rugby masculin de la World Rugby, la fédération internationale de la discipline, M. Benazzi a aussi relevé que la stratégie sportive marocaine impressionne aussi bien par l’ampleur des investissements prévus que par l’adhésion qu’elle suscite auprès des forces vives de la nation, fortement mobilisées pour la réussite des prochaines échéances majeures que le Royaume va abriter.



Mettant en avant les efforts déployés pour la modernisation des infrastructures (stades, aéroports, hôtels…), les moyens mis à la disposition de l’équipe nationale et des clubs et les ressources mobilisées pour le renforcement de la formation, il a insisté sur le rôle que peut jouer la communauté marocaine établie à l’étranger dans le cadre de cette mobilisation collective.



"Le rôle des Marocains du monde va au-delà de la passion. C'est une responsabilité", a assuré l’ancien rugbyman, soulignant l’importance notamment de l’engagement des figures sportives marocaines qui brillent à l’international en faveur du rayonnement du Maroc.



M. Benazzi n’a pas manqué de mettre en relief les valeurs du sport au-delà de la ferveur liée à la compétition, en particulier les dimensions culturelle et sociale et son rôle dans le rapprochement des peuples, aux côtés des aspects sportif et économique.



Autre point de force de cette vision stratégique que M. Benazzi a retenu, il y a l’atout diplomatique avec toute la mobilisation autour de la coopération Sud-Sud, notamment envers l’Afrique, ou encore les partenariats stratégiques scellés par le Royaume avec les grandes puissances pour le développement et la prospérité du pays.



Evoquant l’organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030, M. Benazzi a indiqué que le Maroc sera prêt et à la hauteur de ces événements sportifs d’envergure.



"Le Maroc sera non seulement prêt, mais il sera aussi à la hauteur. Nous serons tous au rendez-vous", a-t-il enchaîné, estimant que le Royaume s’érige aujourd’hui en "exemple" pour d’autres nations qui caressent le rêve d’organiser ces grand-messes du football continental et mondial.



L’ancien capitaine des Bleus, actuellement vice-président en charge de l'international à la Fédération française de rugby et président du conseil du Tournoi des Six Nations, s’est dit convaincu de la capacité du Maroc à réussir ce challenge, mettant l’accent sur les multiples retombées de ces manifestations.



Et de conclure que la dynamique portée aujourd’hui par le football bénéficiera aussi aux autres disciplines sportives, y compris la discipline qui lui est chère, le rugby.