Jorge Vilda: Nous avons perdu le titre à cause de petits détails

La finale de la CAN féminine de football a été perdue par la sélection marocaine face à son homologue nigériane à cause de "petits détails", a assuré le sélectionneur national, Jorge Vilda.



"Les joueuses ont livré une première mi-temps parfaite, mais en deuxième période, elles se sont effondrées physiquement en raison de l'important effort fourni en première partie du match", a expliqué Vilda lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la finale de la CAN (Maroc-2024).



Le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas a souligné que l'annulation du penalty dans les dernières minutes du match a été un coup dur pour les joueuses, considérant que l'équipe nationale était la meilleure sur le terrain, malgré la force de l'équipe nigériane. "Il est encore trop tôt pour évaluer la performance de l'équipe marocaine dans ce tournoi", a-t-il dit, soulignant que toutes les composantes de l'équipe nationale sont déçues et profondément attristées par la perte du titre.



Dans ce sens, il a ajouté que l'équipe nationale comprend des joueuses expérimentées capables de donner beaucoup à l'avenir, malgré l'âge de certains d'entre elles, expliquant que l'effondrement physique est dû au fait d'avoir joué 120 minutes lors de la demi-finale contre le Ghana, en plus des grands efforts déployés tout au long du tournoi.



Pour sa part, l'entraîneur de l'équipe nationale nigériane, Justin Madugu, a affirmé que son équipe a été obligée de changer de tactique après avoir encaissé deux buts en première mi-temps, ajoutant que les changements opérés ont été payants et permis à l'équipe nigériane de remporter le match et le titre.



"L'équipe marocaine a fait preuve de force tactique et physique durant la première mi-temps, ce qui lui a permis de prendre l'avantage", a-t-il poursuivi, notant que le niveau des équipes féminines africaines s'est considérablement amélioré au cours de cette édition du tournoi.