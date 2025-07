Cyclisme sur route: Victoire de Kamal Mahroug et Salma Hariri

Les coureurs cyclistes Kamal Mahroug, du club Agadir Vélo VTT et Salma Hariri, du Majd Serghini ont remporté la Coupe du trône de cyclisme sur route seniors (hommes et dames), organisée samedi à Azilal avec la participation de plus de 140 coureurs issus de 37 associations sportives nationales.



La course, organisée en un circuit fermé de 3,7 km, s’est tenue dans le cadre de la commémoration du 26ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.



Chez les hommes, le podium a été dominé par les coureurs d’Agadir Vélo VTT, qui ont occupé les trois premières places. Ainsi, Mahroug a été suivi par Brahim Sabahi et Idriss Alouani. Chez les dames, Salma Hariri a conservé son titre décroché l’année dernière, en s'imposant devant Fatima Zahra El Hayyane de Chabab Inzegane et Ikram Benjelouaja d’Agadir Vélo VTT.



Côté juniors, le coureur Yassine Mhah du Tihad Sportif Casablancais s’est adjugé le titre, suivi du champion du Maroc Marouane Kharbouchi du club Abtal Marrakech et d’Abderrahim Alouani du club Ismailia de Meknès. De son côté, la jeune Imane Lemkhyer du Chabab Souk Sebt a été sacrée championne, en s’imposant devant la championne du Maroc, Amina Cherdoudi du club Ajial Demnat et Maroua El Habachi de Chabab Rhamna.