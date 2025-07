Tarek Sektioui: Les joueurs convoqués pour le CHAN disposent de l’expérience nécessaire

Les joueurs sélectionnés pour participer au Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN) disposent de l’expérience nécessaire pour ce genre de compétitions, a affirmé, mercredi à Salé, le coach Tarek Sektioui.



La majorité de ces 28 joueurs, dont la liste a été dévoilée lors d'une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, évoluent dans des équipes aguerries aux compétitions continentales, comme la Renaissance de Berkane, le Raja et le Wydad de Casablanca et l’AS FAR, a affirmé Sektioui.



Le groupe est déterminé à jouer pour le titre et dispose de l'expérience nécessaire pour atteindre cet objectif, a estimé l’entraîneur national, affirmant que son staff parie sur la cohésion et la discipline tactique pour compenser les absences dues au transfert de certains joueurs à des clubs étrangers.



Et d’insister sur le fait que le choix des joueurs est basé sur leur niveau technique et leur esprit d’équipe, l’objectif étant de représenter dignement le Maroc.

Concernant les chances de titre de l’équipe marocaine, Sektioui a indiqué que vu le niveau actuel atteint par le football national, le Maroc est capable de jouer les premiers plans dans les différentes catégories.

Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 2 au 30 août.



Le tirage au sort de la phase finale de la compétition a placé l’équipe nationale marocaine dans le groupe A, aux côtés du Kenya, de la République Démocratique du Congo, de l’Angola et de la Zambie.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués :



Gardiens de but: Al Harrar Elmehdi (Raja de Casablanca), Rachid Ghanimi (FUS de Rabat) et Aqzdaou Omar (Wydad de Casablanca).

Défenseurs: Moufid Mohamed (Wydad de Casablanca), Boulacsout Mohamed (Raja de Casablanca), Mchakhchekh Mehdi (Raja de Casablanca), Louadni Marouane (AS FAR), Arrassi Bouchaib (Raja de Casablanca), Assal Abdelhak (Renaissance Berkane), Youssef Belammari (Raja de Casablanca) et Zahouani Fouad (Union Touarga).



Milieux: Khairi Ayoub (Renaissance Berkane), Hrimat Mohamed Rabie (AS FAR), Souane Amine (FUS de Rabat), Essadak Houssam (Union Touarga), Hajji Reda (Renaissance Berkane), Bach Anas (AS FAR), Ait Quarkhane Khalid (AS FAR) et Bougrine Sabir (Raja de Casablanca).



Attaquants: Mehri Youssef (Renaissance Berkane), El Mahraoui Anass (COD Meknès), Bouhra Saif-Eddine (Wydad de Casablanca), Baba Khalid (Difaa d’El Jadida), Riahi Imad (Renaissance Berkane), Salaheddine Errahouli (Olympic de Safi), Mouloua Ayoub (FUS de Rabat), El Kaabi Youness (Racing Casablanca) et Lamlioui Oussama (Renaissance Berkane).