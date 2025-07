Pour les joueuses de l’EN : Il est important de tirer profit de cette expérience et travailler pour l'avenir

Les joueuses de l'équipe nationale marocaine de football ont souligné, dimanche à Rabat, l'importance de tirer profit de l'expérience de cette CAN et d'oeuvrer à renforcer l'avenir du football féminin dans le Royaume.



Dans des déclarations à la presse à l'issue de la finale perdue par l’EN face au Nigeria, les joueuses ont exprimé leur profonde tristesse d'avoir perdu le titre africain, d'autant plus que l'équipe nationale marocaine menait en première mi-temps par deux buts à zéro.



Dans ce contexte, Soukaina Ouzraoui a affirmé que "le titre était à portée de main", soulignant que le travail se poursuivra afin de développer l'équipe et de profiter de l'expérience de ce tournoi pour l'avenir. "L'amertume de la défaite en finale est indescriptible", a-t-elle regretté, notant que les joueuses n'abandonneront pas à ce stade mais s'efforceront de remporter ce titre à l'avenir.



Pour sa part, la capitaine de l'équipe nationale, Ghizlane Chebak, a affirmé que "la première mi-temps a été exceptionnelle et magnifique de la part de l'équipe nationale", considérant que le penalty accordé à l'équipe nigériane a changé le cours du match.



Chebak, qui a été nommée meilleure buteuse du tournoi, a souligné que les finales se jouent sur de petits détails, notant que les joueuses tireront de nombreuses leçons de ce tournoi et s'efforceront de revenir en force lors des prochaines compétitions.



"Il n'est pas facile d'atteindre la finale deux fois de suite", a-t-elle souligné, notant que le travail se poursuivra pour développer l'équipe et le football féminin au Maroc. Pour sa part, la gardienne de l'équipe du Maroc, Khadija Rmichi a indiqué que l'ambition dans ce tournoi était de remporter le titre, notant que l'avenir du football féminin au Maroc est très prometteur, surtout après les expériences accumulées par l'équipe nationale.



"Les joueuses ont tout donné pour décrocher le titre et ravir le public marocain", a-t-elle ajouté, poursuivant que l'équipe nationale ne cessera pas de viser le titre africain dans les prochaines éditions.



De son côté, la Nigériane Esther Okoronkwo, désignée meilleure joueuse de la finale, a souligné, dans une déclaration à la MAP, qu'elle était satisfaite de la bonne ambiance qui a régné lors de la finale au stade olympique de Rabat, soulignant que "le tournoi était distingué et bien organisé".



Même son de cloche chez sa coéquipière Chioma Okafor qui a considéré dans une déclaration similaire que l'ambiance de ce tournoi était excellente aussi bien au stade Larbi Zaouli de Casablanca qu'au stade olympique de Rabat.



"La première mi-temps n'était pas en faveur de l'équipe nigériane. Les joueuses ont fait face à une équipe marocaine forte, mais elles ont réussi à revenir dans le match grâce à leur détermination", a-t-elle encore dit.