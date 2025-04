Une célébrité nigériane incarcérée pour avoir lancé des billets de banque pendant son mariage

Un tribunal au Nigeria a condamné lundi à six mois de prison un célèbre maquilleur pour avoir lancé des billets de banque en l'air pendant son mariage, a annoncé l'agence anticorruption.



Faire pleuvoir des billets de banque sur les danseurs et autres invités est souvent le point d'orgue des mariages au Nigeria. Mais cette pratique, connue sous le nom de "spraying", est interdite depuis 2007 car considérée comme une insulte au naira, la monnaie nationale.



Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria, un tribunal fédéral de Kano, dans le nord du pays, a condamné à six mois de prison ferme Abdullahi Musa Huseini, connu sous le nom d'Amuscap auprès de ses 153.000 abonnés sur Instagram.



Il a été reconnu coupable d'avoir "délibérément dégradé et abusé" de la monnaie nationale en répandant dans les airs lors de son mariage en décembre une centaine de billets de 1.000 nairas, l'équivalent de 59 euros au total.

Les autorités nigérianes ont ciblé plusieurs célébrités lanceuses de billets ces derniers mois, s'attirant des critiques selon lesquelles elles appliquent la loi de façon sélective.



L'an dernier, une célèbre influenceuse transgenre connue sous le nom de Bobrisky par ses cinq millions d'abonnés sur Instagram, ainsi que l'actrice Oluwadarasimi Omoseyin, avaient été également condamnées à six mois de prison chacune pour avoir fait pleuvoir des nairas en diverses occasions.