La FM6SS réalise avec succès sa première intervention chirurgicale viscérale assistée par robot

Une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie robotique a été enregistrée à Casablanca, avec la réalisation, jeudi, de la première intervention de chirurgie viscérale assistée par robot au sein du bloc opératoire de l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa, relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS).



L’opération, une résection du rectum pour un cancer colorectal, a été menée avec succès par le docteur Choukri El Mehdi, chirurgien digestif à la FM6SS, à l’aide du robot chirurgical "Da Vinci", reconnu mondialement pour sa haute précision et ses capacités mini-invasives.



Cette intervention s’inscrit dans la deuxième phase du déploiement de la chirurgie robotique au sein de la FM6SS, après le lancement initial dans la spécialité de l’urologie.

Selon le directeur général du site Casablanca de la FM6SS, Pr Khalid Sair, la première série d’interventions a concerné des prostatectomies radicales, conduites conformément aux standards établis par le fournisseur de l’équipement.



Face à la demande croissante pour ce type d’approches innovantes, la Fondation élargit désormais le recours à la chirurgie robotique à d’autres disciplines, notamment la chirurgie digestive, qui comporte un large éventail d’actes opératoires complexes, souvent réalisés dans des espaces anatomiques étroits, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.



"Le robot permet d’opérer avec une extrême précision, notamment lorsqu’il s’agit de préserver des organes ou tissus nobles dans des zones anatomiques profondes", a souligné Pr Sair, notant que la technologie est particulièrement indiquée pour limiter les saignements et les risques de complications postopératoires.



Dans une déclaration similaire, Dr. Choukri a insisté sur les bénéfices majeurs de cette technologie de pointe, expliquant que c’est bien le chirurgien qui opère, à travers une console qui permet de manipuler les bras robotisés avec une finesse extrême.



Il a ajouté que cette technologie offre une vision 3D haute définition, permettant d’atteindre des zones complexes avec une grande précision, insistant sur le fait que la résection a été menée dans des conditions optimales, avec un contrôle parfait du geste chirurgical et un traumatisme minimal pour la patiente, qui pourra ainsi bénéficier d’un rétablissement plus rapide.



Cette première chirurgie robotique digestive illustre l’engagement de FM6SS à renforcer l’innovation médicale et à garantir une prise en charge de pointe aux patients.