La Tbourida à l'honneur à Rabat

Le Festival de "Tbourida", une composante majeure du patrimoine ancestral marocain, a débuté, jeudi, à Rabat, dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône.



Cet événement culturel, organisé par le Conseil de l'arrondissement de Yacoub Al-Mansour de Rabat jusqu'au 27 juillet, est une occasion de célébrer cet art équestre traditionnel marocain. Il offre aussi l'opportunité pour édifier les nouvelles générations sur les valeurs d'appartenance et les traditions séculaires incarnées par la "Tbourida".



Le programme de ce festival comprend des spectacles exceptionnels de Tbourida avec la participation de plus de 500 cavaliers et chevaux, répartis sur plus de 50 sorbas représentant la région de Rabat-Salé-Kénitra, dans l'espace de la ceinture verte.



A cette occasion, le président du Conseil de l'arrondissement de Yacoub Al-Mansour, Abdelfattah El Aouni, a affirmé que le Conseil tient depuis des années à organiser ce festival", en tant qu'incarnation des dimensions multiples du patrimoine culturel immatériel marocain.



Cet événement est une illustration de la fierté et de l'attachement à l'art équestre traditionnel du Royaume et à la diversité des affluents de l'identité culturelle marocaine, a-t-il ajouté, dans une déclaration à la presse, notant que cet événement est l'occasion de raffermir les liens entre la population et ce patrimoine marocain.



De son côté, le mokaddem de la sorba "Al Jawad", Issam Charouit, a exprimé sa joie de prendre part à cet événement, notant que cette édition se distingue par la présence d'un grand nombre de sorbas représentant la région.



Il a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la grande affluence des participants et du public reflète l'intérêt porté à ce patrimoine ancestral, souhaitant un rayonnement international à ce festival.



Inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, la Tbourida ou Fantasia est une composante majeure du patrimoine ancestral marocain.

Chaque parade de Tbourida est effectuée par une troupe, appelée "sorba", constituée de cavaliers et de chevaux alignés et au milieu desquels se place le chef de la troupe, le "mokaddem" avec sa monture.