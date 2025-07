La mer Méditerranée a enregistré dimanche une température record pour un mois de juin

La mer Méditerranée a connu dimanche sa température de surface la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin, à 26,01°C en moyenne, selon des données du programme européen Copernicus analysées par Météo-France.



"On n'a jamais mesuré une température aussi chaude sur un mois de juin, en journalier, en moyenne sur le bassin" méditerranéen, a déclaré à l'AFP Thibault Guinaldo, chercheur au Centre d'études en météorologie satellitaire (CEMS) de Lannion (Côtes d'Armor).



La température moyenne de la Méditerranée est actuellement supérieure d'environ 3 degrés par rapport aux valeurs saisonnières pour la période 1991-2020, avec des anomalies dépassant 4 degrés autour des côtes françaises (Golfe du Lion) et espagnoles (îles Baléares), a-t-il précisé.

Les océans jouent un rôle de régulateur du climat en absorbant 90% de la chaleur excédentaire générée par les activités humaines.



Les conditions atmosphériques actuelles font que "la Méditerranée subit de plein fouet la canicule: on a des températures énormes, pas beaucoup de vent, beaucoup de soleil qui arrive", a listé le chercheur.

"Vu la semaine qu'il va y avoir en termes de conditions météo, malheureusement, ça ne va pas refroidir", a-t-il ajouté.



La Méditerranée connaît des vagues de chaleur répétées depuis 2023 et elle se refroidit beaucoup moins vite qu'auparavant durant la période hivernale.

"Depuis 2023, on est chaque année, sur la période octobre-avril, au-dessus d'un degré" d'anomalie, a pointé M. Guinaldo.



Les vagues de chaleur marine locales s'enchaînent depuis le début de l'année sur le bassin méditerranéen. Et le Golfe du Lion subit une vague de chaleur "quasi permanente" depuis le mois d'avril, a-t-il précisé.



Le 15 août 2024, la mer Méditerranée avait connu la journée la plus chaude jamais enregistrée avec une température moyenne de 28,47°C de ses eaux de surface, dépassant le précédent record établi en juillet 2023, selon Copernicus.



Les canicules marines mettent à rude épreuve les espèces marines les moins mobiles. Lors des canicules marines entre 2015 et 2019 en Méditerranée, une cinquantaine d'espèces (coraux, gorgones, oursins, mollusques, bivalves, posidonies, etc.) avaient connu des mortalités massives entre la surface et 45 mètres de fond, selon une étude de 2022 dans la revue Global Change Biology.