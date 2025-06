Des experts américains veulent supprimer des vaccins un composant critiqué par les antivax

Un groupe consultatif d'experts nommés par le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, connu pour ses positions vaccinosceptiques, s'est opposé jeudi à l'utilisation d'un composant présent dans peu de vaccins aux Etats-Unis, une demande de longue date du mouvement antivax.



L'ingrédient ciblé, le thiomersal, est un conservateur utilisé dans les vaccins contre la grippe. Composé de mercure, il est très rarement utilisé dans les injections aux Etats-Unis et son danger n'a pas été démontré à faible dose.



RFK Jr, nommé par Donald Trump, a propagé ces dernières années de la désinformation sur les vaccins, évoquant notamment de prétendus liens entre ce composant et l'autisme, notamment par le biais de l'organisation Children's Health Defense.



Il a récemment renvoyé les 17 membres de ce comité consultatif en les accusant de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et annoncé la nomination de huit nouvelles têtes, dont plusieurs décriées, comme un biochimiste coqueluche des antivax.



"Le fait qu'on reparle (du thiomersal), alors que cela a déjà été décidé, montre comment l'ACIP devient une plateforme où les arguments antivaccins reprennent vie alors que la plupart d'entre nous pensaient qu'ils avaient été classés", a déclaré à l'AFP Amesh Adalja, infectiologue à l'université Johns Hopkins.



Le nouveau panel a recommandé de supprimer le thiomersal des vaccins pour les enfants, les femmes enceintes et enfin tous les adultes.



"Le risque lié à la grippe est bien plus grand que celui, inexistant, que nous connaissons, lié au thiomersal", a dénoncé Cody Meissner, un professeur à l'université de Dartmouth, seule voix discordante au sein du panel.



Le thiomersal contient une forme de mercure appelé ethylmercure, éliminé du corps bien plus rapidement que le mercure présent dans la nature.

Avant le vote, Lyn Redwood, infirmière et ancienne patronne de Children's Health Defense, organisation vaccinosceptique cofondée par RFK Jr, a été invitée à plaider jeudi contre le thiomersal.



Mais des scientifiques ont repéré qu'elle citait, dans une version depuis modifiée de ses diapositives, une étude inexistante.