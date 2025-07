Congo. Armel Oyoukou : Le Maroc tiendra ses promesses pour le Mondial 2030

Ancien joueur du FUS de Rabat et actuel entraîneur des gardiens de but de cette même équipe ainsi que de la sélection nationale congolaise de handball, Armel Oyoukou se dit confiant quant à la capacité du Maroc à organiser la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Dans cet entretien, il revient sur l’engagement du Royaume, les chantiers en cours, et les enjeux d’une compétition à domicile pour les Lions de l’Atlas.



Pagesafrik/Libé : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la désignation du Maroc comme l’un des pays hôtes du Mondial 2030 ?



Armel Oyoukou : Apprendre que le Maroc allait coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal a été un grand moment de joie. Une fierté non seulement pour mes frères marocains, mais aussi pour tous les Africains. Je me souviens que nous avons célébré la nouvelle dans des cafés avec des amis.

J’ai entièrement confiance quant aux capacités du Royaume à organiser cette compétition. Le Maroc est un pays fort, avec une grande combativité. Je suis convaincu qu’il sera à la hauteur de l’événement. Et naturellement, nous serons tous derrière lui pour l’encourager dans ce défi.



J’ai passé une grande partie de ma vie au Maroc, et je sais que ce pays va toujours jusqu’au bout de ses engagements. J’ai donc pleinement confiance en la réussite de ce grand rendez-vous du football mondial.



L’organisation d’un événement de cette envergure exige des infrastructures de haut niveau. Pensez-vous que le pays saura relever le défi ?



Oui, sans aucun doute. Du point de vue des infrastructures, il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter. Les Marocains sont de grands travailleurs, habitués à organiser de grands événements, notamment sur les plans culturel et économique. Et cela se voit partout dans le pays : les chantiers avancent, les choses bougent.

Rien qu’à Rabat, les travaux autour de l’an cien stade et dans les quartiers environnants sont impressionnants. Il suffit aussi de voir le chantier de la future gare du TGV. Ça travaille jour et nuit. Je suis persuadé que le Maroc fera honneur au continent.



Le Maroc accueillera également la CAN 2025. Un mot sur cette compétition ?



Qu’il s’agisse du Mondial 2030 ou de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le Maroc se prépare sérieusement. Les travaux sont visibles dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Il y a une vraie dynamique. Je suis convaincu que la fête africaine sera magnifique.



Le Congo-Brazzaville, votre pays d’origine, ne participera pas à la CAN. Comment vivez-vous cette absence ?



C’est vrai, les Diables Rouges de la République du Congo ne sont pas qualifiés pour cette édition. J’aurais bien sûr aimé voir notre équipe nationale participer à cette grande compétition, mais ce n’est pas le cas. Cela dit, nous serons tout de même présents pour soutenir les autres nations, et pourquoi pas le Maroc dont j’apprécie les prouesses.



Comment voyez-vous les Lions de l’Atlas dans cette compétition ?



Jouer à domicile, ce n’est jamais facile. Je parle d’expérience : la pression est immense, surtout venant des supporters et des proches. On joue devant sa famille, ses amis, tout un peuple… Cela peut être un poids. Mais l’équipe marocaine est solide. Elle compte de grands joueurs, habitués aux compétitions internationales. J’espère qu’ils sauront canaliser cette pression et tirer parti de l’avantage de jouer à domicile. Quoi qu’il en soit, ils ont toutes les chances d’aller au bout et de remporter le titre. Je leur souhaite bonne chance !



Propos recueillis par Alain Bouithy