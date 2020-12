Une année sans précédent de révolution digitale !

Pour toutes les entreprises, engagées ou sceptiques au numérique, la crise épidémiologique a imposé l'adhésion totale et inconditionnelle à la transformation numérique. Au Maroc, comme ailleurs, le digital s'est montré comme un chantier en plein essor, nécessaire et incontournable, pour assurer la continuité des services publics ou privés, augmenter l’efficacité, promouvoir la qualité des services rendus et booster l’économie. Dès le début de la crise, les différentes entreprises marocaines ont fait preuve d'agilité, d'adaptation et d'appétence par rapport au digital, et ce malgré la lenteur constatée au niveau de la mise en place de réglementations pour accélérer la numérisation. Les entreprises et les institutions relevant des différents secteurs publics et privés se sont mobilisées pour adhérer à cette nouvelle optique, à travers le lancement des plateformes interactives, des applications en ligne, des espaces d'échanges virtuels, des centres de formation à distance, des sites web spécialisés, et même en inventant de nouvelles solutions digitales adaptées aux besoins qui surgissaient avec l'évolution de la crise sanitaire.