Fonds Mohammed VI d'investissement, fer de lance de la relance économique

Fer de lance de la relance économique, le Fonds Mohammed VI d’investissement, annoncé par SM le Roi Mohammed VI, se veut un outil de premier plan dans la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale. Adopté par le Conseil de gouvernement, le Fonds Mohammed VI d’investissement passe à la phase d’opérationnalisation ouvrant la voie à la concrétisation du plan de relance économique, avec comme objectifs: soutenir l’économie nationale, appuyer les secteurs productifs, aider les entreprises à améliorer leur capacité d’investissement, en vue de créer la richesse, booster l’emploi et distribuer les revenus aux ménages. "Ce fonds, doté d'une enveloppe totale de 45 MMDH, est appelé à contribuer au financement de grands projets d’investissement et à les accompagner au niveau national et territorial dans le cadre de partenariats avec le secteur privé", a relevé le fiscaliste et enseignant à l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE), Mohamed Rahj, dans une déclaration à la MAP.