La BVC en 2020 De fortes mesures pour accompagner la relance

La Bourse de Casablanca a maintenu, en 2020, sa dynamique d'innovation, avec des mesures importantes à même d'accompagner la relance économique post-Covid, de répondre aux attentes à la fois des émetteurs et des investisseurs, mais aussi de rayonner à l'échelle du continent. Ainsi, cette année a été celle de l'entrée en application effective du nouveau règlement général de la Bourse de Casablanca, lui offrant ainsi davantage de flexibilité. La mise en place de cette nouvelle version, venue en support à certaines initiatives de la feuille de route "Ambition 2021" de la Bourse de Casablanca, a pour objectif de répondre aux évolutions du marché en le modernisant et en facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement via le marché boursier. En effet, les nouvelles dispositions prises confèrent à la place casablancaise plus de flexibilité dans la mise en place des outils nécessaires au développement du marché, ce qui permettra de s'adapter plus aisément aux attentes des émetteurs et des investisseurs nationaux et internationaux. Le règlement fixe les modalités d'admission et de séjour relatives à la nouvelle organisation avec un marché principal et un marché alternatif, dédié aux titres émis par les PME.