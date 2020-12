Le Maroc, hub de la coopération américaine avec l’Afrique

Après la décision de l'ouverture d'un consulat des Etats-Unis à Dakhla, qui permettra selon les analystes d'attirer davantage d'IDE, la signature de deux accords de coopération destinés à promouvoir les investissements au Maroc et en Afrique, a renforcé la position du Royaume en tant que leader régional et poser les jalons d'un partenariat stratégique ambitieux pour booster les échanges commerciaux entre les Etats-Unis, le Maroc et le reste du continent africain. Ces initiatives qui mobilisent un mon- tant de 5 milliards de dollars visent des secteurs d'investissement prioritaires, avec une prédilection pour les énergies renouvelables, la santé et le tourisme. Il s’agit notamment d’apporter un appui à des projets d’investissements identifiés par les deux pays, portant sur l’agriculture, l’accès au financement, le tourisme, l’infrastructure, les PME, la restructuration industrielle ainsi que l’innovation et les nouvelles technologies. L’ouverture de la toute première antenne de l’initiative Prosper Africa en Afrique du Nord a également renforcé cette coopération, dont l’objectif est d’ac- croître le commerce et les investissements bilatéraux entre les Etats-Unis et le Maroc et dans toute l’Afrique du Nord.