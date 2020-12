Veille économique en 2020 : Le solide rempart face à la crise

La veille économique au Maroc a constitué durant l'année 2020 un solide rempart face à un chaos économique et social. Il n’a fallu, en effet, que quelques jours après la détection du premier cas atteint de ce virus (le 2 mars dernier) pour créer tout un Comité de veille économique (CVE) avec comme mission l'anticipation des répercussions de cette crise sanitaire sur l'économie nationale. Ce comité a mené un suivi minutieux et rigoureux de l'évolution de la situation économique en vue d'identifier les mesures appropriées en termes d'accompagnement des secteurs touchés par cette crise. Le 16 mars 2020, le CVE a tenu sa toute première réunion où un plan d'action de 3 mois a été lancé, annonçant plusieurs mesures, dont la suspension du paiement des charges sociales (cotisation CNSS) et la mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises. L'objectif était clair: Accompagner les entreprises et prendre en considération l'impact du ralentissement de l'activité économique sur les citoyens, les salariés et les ouvriers.