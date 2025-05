Troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Ci-dessous le texte intégral de la déclaration finale du troisième Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé par l’USFP, tenu en fin de semaine à Marrakech



"Nous, jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates réunis à Marrakech les 2 et 3 mai 2025 à l’occasion de la troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires, déclarons ce qui suit :



Nous saluons l’engagement du Parti de l’Union Socialiste des Forces Populaires du Maroc, du réseau MENA-Latina et du Groupe socialiste – Opposition ittihadie au Parlement marocain pour l’accueil de ce forum dans un esprit de fraternité, de solidarité et de défense des valeurs progressistes.



Nous soulignons la nécessité de repenser le système multilatéral afin de garantir une paix mondiale juste et durable, et appelons à une réforme des institutions internationales pour une gouvernance plus équitable, inclusive et démocratique.



Nous réaffirmons notre attachement aux droits humains fondamentaux, à l’égalité entre les sexes, à la liberté d’expression, d’opinion et d’organisation. Nous appelons à la défense active des libertés dans tous les contextes nationaux et internationaux.



Nous réitérons notre engagement à combattre toutes les formes de discrimination et d’oppression, à défendre les valeurs de démocratie, de solidarité et de justice sociale, et à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde.



Nous appelons à une approche humaine, solidaire et inclusive des politiques migratoires, basée sur les droits humains, la coopération internationale et la lutte contre les réseaux criminels, sans criminaliser les migrants.



Nous appelons à la création d’un fonds international pour la justice climatique, afin d’aider les pays du Sud à faire face aux impacts graves du changement climatique, notamment la sécheresse, la désertification et la pénurie d’eau.



Nous réaffirmons l’importance de la diplomatie parlementaire pour renforcer les liens multidimensionnels entre les peuples, et pour développer une coopération économique Sud-Sud au service d’un développement durable et inclusif.



Nous appelons à une transformation en profondeur des systèmes alimentaires et agricoles dans le monde afin de garantir la souveraineté alimentaire, lutter contre le changement climatique, réduire les inégalités sociales et créer des opportunités pour les jeunes et les femmes, à travers des politiques innovantes et inclusives et des investissements publics ambitieux.



Nous demandons un accès universel aux soins de santé, le renforcement des systèmes de santé publique et une préparation collective aux crises sanitaires mondiales grâce à des mécanismes de solidarité, d’anticipation et de coopération internationale.



Nous appelons à multiplier les initiatives d’intégration régionale, notamment entre l’Afrique et l’Amérique latine, dans une perspective solidaire, souveraine et durable au service des pays du Sud.



Nous soutenons l’Initiative Maroc Atlantique, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire de l’Atlantique un espace de coopération entre les pays africains, et à garantir aux pays du Sahel un accès stratégique à l’océan Atlantique. Nous la considérons comme un modèle d’intégration régionale.



Nous exprimons notre soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, que nous considérons sérieuse, crédible et réaliste, et comme la seule base pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Nous condamnons fermement les crimes commis par le gouvernement d’extrême droite israélien contre le peuple palestinien sans défense, que nous considérons comme une violation flagrante du droit international humanitaire. Nous appelons à l’arrêt immédiat des attaques israéliennes, à la fin de l’occupation et à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur ces crimes. Nous réaffirmons la nécessité de reconnaître l’Etat de Palestine, avec Jérusalem-Est pour capitale, comme condition préalable à une paix juste, globale et durable.



Nous exprimons notre profonde inquiétude face à l’escalade des attaques contre la démocratie et l’Etat de droit en République de Turquie. Depuis la fin de l’année 2024, les maires élus de l’opposition, les fonctionnaires, les journalistes et de nombreux autres acteurs de l’opposition font l’objet d’une répression politique systématique. Nous condamnons la révocation arbitraire du diplôme universitaire et l’arrestation d’Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul et principal candidat de l’opposition à la présidentielle.



L’arrestation arbitraire de plusieurs maires, responsables politiques, journalistes et étudiants manifestant pacifiquement constitue une atteinte directe à la volonté du peuple turc et à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Nous appelons à leur libération immédiate et au rétablissement complet de l’Etat de droit et des libertés fondamentales en Turquie. Nous exigeons la fin du ciblage politique des jeunes, des étudiants et des acteurs de la société civile. Nous appelons toutes les institutions nationales et internationales, les gouvernements démocratiques et les organisations de la société civile attachés aux droits fondamentaux à prendre position clairement et à agir en solidarité avec le peuple turc.



Nous, jeunesse progressiste, déclarons notre mobilisation collective pour être à l’avant-garde des transformations sociales, démocratiques et écologiques nécessaires. Nous nous engageons à poursuivre cette dynamique, à approfondir les liens que nous avons tissés et à construire ensemble les prochaines étapes de notre lutte commune".



Fait à Marrakech, le 3 mai 2025,

Signé par les participantes et participants du Forum